- Conventia Nationala a PLUS s-a reunit, pentru prima data, sambata, in prezenta a peste o mie de membri ai formatiunii, pentru alegerea lui Dacian Ciolos in functia de presedinte al formatiunii. Delegatii PLUS vor stabili azi si conducerea partidului pentru o perioada de un an. In ianurie 2020, dupa…

- Votul cerut de Dacian Cioloș la Convenția PLUS se pare ca nu a fost deloc o chestiune simpla pentru cei adunați in sala. Dupa ce s-au anunțat pașii de accesare a platformei prin care urmau sa il certifice pe fostul premier ca președinte al PLUS, totul s-a blocat. Problema se pare ca a aparut dupa…

- Liviu Dragnea acuza Bruxelles-ul de aroganta, dar in discursurile de joi seara de la Ateneu ale liderilor europeni s-a vazut orice, numai aroganta nu, declara la RFI fostul premier tehnocrat Dacian Ciolos. El mai spune ca PSD nu trebuie sa rezolve problemele in justiție ale unui lider politic afectand…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca renunța la inființarea Partidului Mișcarea Romania Impreuna și a lansat partidul +PLUS.Cioloș a explicat ca acest partid a fost inregistrat la Tribunal in Registrul Partidelor. Acronimul PLUS inseamna Partidul Libertații, Unitații și Solidaritații…

- Conform comunicatului USR, presedintele partidului, Dan Barna, a declarat, in discursul sustinut la eveniment, ca toate partidele din Romania ar trebui sa semneze un pact national care sa reconfirme apartenenta tarii la institutiile si la sistemul de valori ale spatiului euro-atlantic. Printre…