- Oana Pellea, Feli și Alina Chivulescu dezvaluie definiția lor pentru frumusețe, in cadrul campaniei “Frumoasa cum sunt eu”. Trei dintre cele mai frumoase și elegante persoane din showbiz au dezvaluit definiția lor pentru frumusețe, au vorbit despre autenticitate, feminitate, bucuria de a fi diferite…

- Cateva sute de oameni au participat, sambata, la „Marșul pentru viața”, care a avut loc in premiera la Lugoj. Manifestarea, avand tema „O lume pentru viața”, a fost organizata de Protopopiatul Ortodox din Lugoj și din Faget, cu sprijinul celorlalte culte din Lugoj și…

- Oamenii s-au obisnuit cu denumirea unei boli tot mai comentate, ficatul gras. Dar aceasta afectiune este insotita eronat de o minimalizare din partea oamenilor. Gresit s-a imprastiat ideea ca...

- Jurnalista Magda Vasiliu a fost tulburata la aflarea vestii ca jurnalistul Andrei Gheorghe s-a stins din viata. Aceasta sustine faptul ca importanta unui om in viata noastra o realizam abia dupa ce acesta dispare.

- Faptul ca acum esti o femeie puternica inseamna ca in viata anterioara ai fost blanda si timida. Pentru ca acum ai mult tupeu si stii ce vrei, in viata ta trecuta erai o tanara din patura burgheza din Marea Britanie si te-ai iubit cu un avocat din Londra, care era cam absent si te insela.

- Un grup de elevi de la Scoala Gimnaziala Jariștea au oferit cadouri cu ocazia zilei de 8 martie, beneficiarelor Centrului Social Multifuncțional Jariștea. Elevii au fost indrumați de profesoarele Ioana Roșu si Elena Patrunjel si le-au oferit doamnelor varstnice martișoare dulci și muzicale, dar și flori.…

- In mod curent, Enceladus este cel mai bun candidat pentru savantii care cauta ingredientele vietii. Un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Viena arata ca microorganismele pot exista pe satelitul lui Saturn, hranindu-se cu metan.

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Cele mai iubite fiinte de pe pamant sunt sarbatorite an de an, de Ziua Internationala a Femeii. Astfel, noi v-am pregatit o lista cu idei de cadouri pentru aceasta zi importanta.De departe, orice femeie de pe pamant are o slabiciune pentru bijuterii. Fie ca vorbim despre o pereche de cercei pretiosi,…

- La Timișoara va avea loc „Intalnirea mamicilor trecute prin cezariana”. Ioana Vartosu le va povesti participantelor despre cat de importanta este comunicarea cu bebelușul inca din pantecul mamei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Vicepremierul, Iurie Leanca este de parere ca criticile aduse de liderul PAS, Maia Sandu referitor la concluziile Consiliului UE privind progresul Republicii Moldova fața de implementarea Acordului de Asociere sunt pripite, iar daca „va compara cu cele din 2016, ma tem ca va determina ca nu e cea mai…

- Ceainaria Rendez-Vous continua seria evenimentelor deosebite si ofera o noua seara de neuitat pitestenilor ce trec pragul acestui loc magic. Venirea primaverii este marcata prin prezenta unui invitat cu totul special. Monica Tatoiu va sosi joi seara la Ceainaria Rendez-Vous si ii invita pe toti cei…

- Elena Miron și-a schimbat cariera dupa varsta de 30 de ani, cand a devenit o esteticiana de succes. Cand și-a deschis un salon de cosmetica in București, in plina criza economica, Elena Miron a incercat de fapt marea cu degetul. Reinventata dupa varsta de 30 de ani, cand a decis sa devina estetician…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei…

- In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment…

- Este atacantul care a facut istorie pentru ”cainii roșii” și care, de-a lungul istoriei, i-a facut pe dinamoviști sa planga de fericire, inscriind goluri care mai de care mai importante pentru echipa la care acum este director sportiv. Cu toate ca este o vedeta insa, el a știut cum trebuie sa se comporte...…

- La trei saptamani dupa ce a disparut din lumea celor vii, fratele meu Billy m-a trezit la rasaritul soarelui si a inceput sa-mi descrie ce s-a intamplat cu el dupa moarte. La inceput am crezut ca durerea pierderii sale imi joaca feste. Insa, pe masura ce fratele meu a inceput sa-mi dezvaluie secretele…

- Mesaje de Valentine’s Day pentru el "Tu ai facut ca singuratatea care imi umplea zilele sa plece pentru totdeauna. Mi-ai adus in schimb liniște interioara, un sentiment de bine și multa, multa iubire și fericire. Te iubesc, dragul meu!" "Tu ești cel pe care il iubesc și alaturi de care imi…

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Mama este cea mai importanta persoana din viața ta, dar simți ca nu-i arați tot timpul cat de mult o apreciezi. Mereu gasești scuze cand vine vorba de relația cu mama ta – fie nu ai timp, fie nu dorești sa deranjezi, fie iți stabilești, mereu, alte prioritați. Insa anul acesta ți-ai propus sa faci ceva…

- Lavinia Tatomir era foarte tanara cand a devenit partenera de viața a lui Adrian Pintea. Cand a fost ceruta in casatorie, aceasta inca i se adresa cu apelativul „dumneavoastra”. Marele actor Adrian Pintea a incetat din viața pe 8 iunie 2007 , din cauza unei septicemii. El a fost casatorit cu Lavinia…

- Jelena Ostapenko, letona care a invins-o pe Simona Halep in finala de la Roland Garros de anul trecut, a vorbit despre cum acea victorie i-a schimbat complet traiectoria carierei. "Dupa ce am caștigat Roland Garros, mi s-a schimbat toata viața, sunt mult mai populara in Letonia și oriunde merg sa joc.…

- Actorii Leonardo DiCaprio (43 ani) și Kate Winslet (42 ani) i-au salvat viața unei tinere mame din Marea Britanie, dupa ce au ajutat-o sa stranga o suma importanta de bani, pentru un tratament de urgența. Gemma Nuttall, o tanara mama din Marea Britanie, a fost diagnosticata cu cancer ovarian in 2013,…

- E treaba serioasa intre Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner, scrie click.ro. Cei doi locuiesc de ceva timp impreuna si se pare ca si planurile lor de viitor coincid. Recent, sportivul a descris una dintre fotografiile iubitei sale spunand despre Mihaela Radulescu ca este sotia lui, iar ea si-a…

- Liviu Varciu s-a schimbat total dupa ce a devenit tata pentru a doua oara. Acesta recunoaște ca ii place sa stea mai mult timp acasa și a renunțat la viața de noapte.Iubita lui Liviu Varciu a nascut anul trecut, pe 26 septembrie, o fetița perfect sanatoasa. Artistul traiește cea mai frumoasa perioada…

- Povestea Amandei Scarpinati seamana mai mult cu un film decat cu o istorie care s-ar putea intampla in viața reala. In prezent toți o privesc drept o femeie frumoasa in varsta de 38 de ani, dar foarte puțini știu prin ce a trecut ca sa ajunga astfel și ce supriza avea sa o aștepte in viitor. In luna…

- La sugestia presedintelui PNTCD Arad, Octavian Miclea, inainte de inceperea sedintei s-a pastrat un moment de reculegere in memoria Majestatii Sale Mihai I , Regele Romaniei. Tema intalnirii a fost „importanța mișcarii memorandiste din 1892 asupra destinului romanilor din Transilvania și personalitatea…

- O credincioasa catolica din Romania, ucisa in 1958, a fost recunoscuta de Papa Francisc ca "martir al credintei" si urmeaza sa fie beatificata. Veronica Antal s-a nascut in 1935, intr-un sat din Moldova. A dorit sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase aproape toate manastirile catolice,…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Un adolescent s-a întâlnit, dupa 15 ani, cu familia care i-a salvat viața atunci când abia se nascuse. Cele doua familii s-au întâlnit pentru un test genetic. Anthony a fost nascut de mama lui în 2002, însa la scurt timp dupa naștere au aflat…

- Florin Morariu, românul erou din Londra, a acordat un interviu pentru publicația britanica Daily Mail. Acesta a spus ca în continuare se teme pentru viața lui și ca statul britanic l-a abandonat. Florin Morariu le-a relatat jurnalișitlor ca a cerut protecție de…

- Nu foarte multi cunosc povestea de viata a frumoasei artiste Shakira si, cu siguranta, nu toti stiu ca aceasta a crescut la orfelinat. Ce activitati facea pentru a fi recunoscuta de ceilalti, dar si ce viata a avut, cititi in materialul de mai jos!

- Calitatea vietii este in stransa legatura cu modul de raportare asupra ei. Viata in sine nu are nici o calitate. Viata pur si simplu este. Calitatea este o premisa. Premisa prin prisma careia se face raportul cu viata determina calitatea vietii in ansamblul sau, determina starea, gandul si emotia zilei.Asupra…

- Sfantul Antonie cel Mare a fost de neam egiptean si a invatat credinta crestina de la parintii si de la bunicii sai. A trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian, ajungand pana in zilele bine credinciosului imparat Constantin si ale fiilor lui. Si dedandu-se vietii pustnicesti, atat de mult…

- Totuși, exista și femei care nu sunt facute pentru a iubi toata viața același barbat și care nu pot avea o casnicie fericita tocmai din cauza comportamentului lor, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile de femei fara stofa de soții: Citeste si 3 zodii care sufera in tacere. Te iubesc…

- Testul Ingerului este un test simplu, care se bazeaza foarte mult pe personalitate și pe intuiție, scrie divahair.ro. Astfel, alegand o imagine care te atrage cel mai tare, poți afla ce te așteapta in acest an și care sunt schimbarile care vor aparea in viața ta. Ești curioasa cum se va schimba viața…

- Slabeste cu chia. Semintele intaresc organismul Semintele de chia sunt pline de vitamine si minerale, ajutand la reglarea greutatii, controlarea poftei de dulce si luptand impotriva radicalilor liberi, aceste seminte sunt, cu adevarat, o minune pentru sanatate, cu beneficii infinite Datorita aportului…

- Este un domeniu care vizeaza viața și sanatatea noastra la locul de munca, vizeaza modul in care ne protejam impotriva incendiilor și a alor situații de urgența (cutremure, alunecari de teren, inundații, etc.). Lucrez de 25 de ani in acest domeniu, timp in care, pe langa acumularea unei experiențe…

- Iuliana Luciu a postat pe retelele de socializare un mesaj emotionant pentru mama sa! Nu doar ca atat ea, cat si Nicoleta isi impartasesc sentimentele care intregesc un tabou mama-fica foarte frumos, insa aceasta si-a pus si o dorinta.

- Acest test simplu este foarte raspandit printre psihologi și ii ajuta pe oamenii de rand sa gaseasca echilibrul dintre viața personala și cea profesionala, scrie feminis.ro. Citeste si Sfaturi despre bani date de un tanar care si-a dobandit independenta financiara si s-a pensionat la 30 de…

- „Nu este padure fara uscaturi", vorba proverbului. În casatorie e la fel, perfecțiune nu exista, afirma specialistii. Cu toate acestea, un cuplu poate construi o familie durabila si armonioasa, daca reușește sa faca fața conflictelor. De ce dispare dragostea dupa casatorie si cum evitam…

- In viata Armatei Ungare a inceput o modernizare de importanta istorica, iar in acest context bugetul planificat pentru acest an, in valoare de 428 de miliarde de forinti (aprox 1,4 miliarde euro), reprezinta un pas important, a declarat ministrul ungar al apararii postului public de radio Kossuth. Istvan…

- Dupa trecutul cu Adrian Mutu, se pare ca frumoasa Alexandra și-a gasit, in sfarșit, fericirea, alaturi de un actor celebru. De curand, iubitul i-a facut o declarație de dragoste de ziua ei de naștere.

- Cercetatorii de la Universitatea York au mers in regiunile arctice si antarctice pentru a studia prezenta microbilor si au observat ca exista microorganisme a caror activitate metabolica a lasat urme particulare in zapada.

- Daca pana acum nu ai stat extraordinar din punct de vedere financiar, dar inca mai ai sperante ca vei castiga la Loto, iata ca astrele iti spun tot ce trebuie sa stii despre acest lucru. Cati bani vei face in functie de zodia in care te-ai nascut:

- Inchide ochii și gandește-te la o lista de acțiuni pe care ai vrea sa le faci in 2018. Sigur multe dintre ele se invart in jurul practicilor de mindfulness, a bucuriei de a avea mai mult timp la dispoziție pentru ceea ce conteaza sau simplificarea task-urilor zilnice. Odata cu amploarea de care se bucura…