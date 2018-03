Stiri pe aceeasi tema

- Tatal educatoarei care și-a ucis copilul de patru ani a facut dezvaluiri. El a afirmat ca fiica lui, Oana Neț, nu a dat nicio clipa senzația ca ar avea probleme de comportament. Acesta a mai declarat ca atat el, cat și mama criminalei sunt debusolați de cee ace s-a intamplat. Oana Neț, educatoare și…

- Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile ambelor manuțe, va fi supusa unei expertize psihiatrice, așa cum o cere procedura judiciara in astfel de cazuri. In cateva zile, mama asasina va fi transferata din arestul…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.990 locuri de munca, in data de 16 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.014, Prahova…

- Fetița ucisa cu sange rece de propria mama este condusa, astazi, pe ultimul drum. Micuța Eliza avea doar 4 anișori. Oana Neț, educatoarea criminala in varsta de 38 de ani, a inecat-o și i-a taiat venele. Crima odioasa a avut loc marți seara (13 martie), in județul Timiș. Tatal fetei nu era acasa cand…

- Detalii tulburatoare in cazul educatoarei din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a recurs la acest gest disperata fiind ca sotul sau vrea sa divorteze si ca nu stia cum va fi viata lor dupa divort. Magistratii Tribunalului Timis au decis, joi, arestarea…

- Educatoarea din Timisoara, care și-a ucis fiica de 4 ani in baie, s-ar fi drogat inaine sa comita crima. Este una dintre ipotezele luate in calcul de procurori, dupa ce analizele au aratat ca aceasta avea substante halucinogene in sange. In fata anchetatorilor, femeia de 38 de ani a spus ca trebuia…

- Legiștii au aflat detalii cutremuratoare in cazul crimei de la Timișoara care a ingrozit o țara intreaga. Concluziile autopsiei trupului fetiței de 4 ani a rasturnat primele ipotezei ale anchetei. Mai exact, micuța omorata cu sadism de mama nu a decedat in urma hemoragiei! Fetița de patru ani ucisa…

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, inecand-o in cada de la baie, le-a spus procurorilor, la audieri, ca nu isi aminteste cum a reactionat fiica sa in ultimele momente de viata si ca a vrut ca ea si fetita sa moara pentru a scapa de situatia tensionata din…

- Imaginea groazei de care criminaliștii au avut parte atunci cand au intrat in baia unde educatoarea și-a ucis copilul i-a marcat atat de puternic incat unii dintre ei nu și-au putut stapani lacrimile. Lacrimi de durere ii curg acum și femeii, potrivit anchetatorilor, care spun ca aceasta a plans…

- Oana Neț, mama de 38 de ani care și-a ucis fetița, a dezvaluit detalii șocante in fața anchetatorilor. La doua zile dupa ce a ucis-o cu sange rece pe Eliza, femeia a fost prezentata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru omor. Declarațiile consemnate de procurorii Parchetului de pe…

- Educatoarea din Timisoara care si-a omorat fiica de patru ani in incercarea de a se razbuna pe sot, care intentiona sa divorteze, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru omor. Oana Net, femeia in varsta de 38 de ani din Timisoara care i-a taiat venele fiicei sale, iar apoi a inecat-o in cada,…

- Oana Razvana Neț, educatoarea din Timișoara care și-a omorat fetița de doar 4 anișori, dupa ce a inecat-o in vana și i-a taiat venele, a fost arestata preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Femeia, care a incercat sa se sinucida inghițand erbicid dupa crima, le-a spus procurorilor ca nu iși mai amintește…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Educatoarea acuzata ca și-a omorat fiica de patru ani a starnit discuții intre Ministerul Educației și inspectorul școlar general din Timiș. Dupa ce Aura Danielescu a transmis ca femeia acuzata de crima nu a mai fost testata psihologic din 2012, Ministerul Educației susține ca toate cadrele didactice…

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Oana Neț este acuzata ca și-a ucis cu cruzime fiica de patru ani. Femeia nu se mai intelegea cu soțul și a ucis-o pe micuța in momentul in care acesta era la serviciu. Miercuri, ea a fost reținuta pentru 24 de ore, iar joi a fost scoasa din arest și dusa din nou la parchet pentru audieri. La…

- Oana Neț, educatoarea criminala din Timiș, a șocat o țara intreaga! Femeia și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Soțul femeii care și-a ucis fetița de numai 4 ani a facut primele declarații. Marți seara (13 martie), Oana Neț i-a taiat venele copilei și a inecat-o in cada. Nimeni nu-și explica ce a transformat-o pe educatoarea de 38 de ani intr-o criminala. Barbatul ei spune ca femeia era foarte apropiata de fiica…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, Oana…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai 4 anișori avea discernamant in momentul comiterii teribilei crime. Este rezultatul partial al expertizei psihiatrice facute medici...

- Oribila crima din județul Timiș a oripilat intreaga comunitate. Oana Neț, femeia care și-a ucis fetița de 4 ani, era educatoare. Ea lucra la o gradinița din satul Murani, comuna Pischia. Femeia i-a taiat venele fiicei ei și a inecat-o in baie. Tragedia a avut loc marți seara (13 martie), iar Oana Neț…

- Directoarea de la Școala din Pișchia, de care aparține Gradinița din Murani, unde mama acuzata de crima este educatoare, spune ca tot personalul este in stare de șoc. „Suntem toți in stare de șoc. Nu ne putem explica. Eu am avut cu ea, de la 1 septembrie 2017, de cand sunt numita in…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai patru anișori, dupa ce i-a taiat venele, n-a avut niciodata probleme de comportament care sa arate ca ar putea recurge la un asemenea gest. Marți, Oana Neț și-a ucis copila dupa o cearta cu soțul, dupa care a incercat sa se sinucida cu erbicid.…

- Femeia de 48 de ani, educatoare la gradinița din Murani, nu mai profesa de cateva saptamani. Ea nu a mai fost testata psihologic din anul 2012, atunci cand, printr-o decizie la nivel național, s-a scos aceasta obligativitate. Educatoarea era angajata la Școala Gimnaziala Pișchia, la gradinița din…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia criminala se numește Oana Neț, are 39 de ani, este educatoare și, inainte de a comite crima,…

- Magdalena Șerban este considerat un deținut periculos, care oricand ar putea declanșa un atac indreptat impotriva gardienilor sau a celorlalți pușcariași, cu urmari grave. De aceea, ori de cate ori criminala de la metrou este scoasa din celula speciala in care este inchisa, una de protecție, ”mascații”…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- O luna și jumatate a durat expertizarea psihiatrica a Magdalenei Șerban, cea care a impins-o sub roțile metroului pe tanara Alina Ciucu. Cei trei specialiști de la IML ”Mina Minovici” care au examinat-o au concluzionat ca asasina de la metrou sufera de tulburari psihice și ca, la momentul comiterii…

- Scene revoltatoare la Timiș! Un preot este cercetat penal pentru ultraj și lovire dupa ce ar fi batut un polițist local chiar in sediul Poliției. Incidentul a avut loc in Lugoj, unde preotul se afla in vizita. Un polițist local a observat ca autoturismul acestuia era parcat neregulamentar și i-a pus…

- Femeia acuzata ca ar fi ucis o tanara, la sfarșitul anului trecut, impingand-o in fata metroului,dupa ce inainte incercase același lucru cu alta tanara, poate raspunde penal pentru faptele sale. Institutul National de Medicina Legala a incheiat raportul privind expertiza psihiatrica a Magdalenei Serban.…

- Criminala de la metrou nu renunta la atitudinea violenta si in permanenta ofensiva. Chiar daca s-a mai ales cu un nou dosar penal, in urma amenintarii facute la adresa oamenilor care se ocupa de paza ei, Magdalena Serban le-ar fi spus asistentelor ca ar putea avea soarta fetei pe care a omorat-o.

- Magdalena Serban a fost adusa miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde urmeaza sa se judece contestatia acesteia la decizia de arestare preventiva. Magdalena Serban a comis o crima infioratoare si a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou. „Criminala de la metrou” a fost arestata…

- Criminala de la metrou ramane in arest preventiv. Magistrații de la Curtea de Apel București au respins contestația formulata de avocatul din oficiu al Magdalenei Șerban, care a cerut ca femeia sa fie plasata in arest la domiciliu. Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o…

- Criminala de la metrou a atacat doua femei care o pazeau in puscarie. Aceasta a rupt si a spart tot ce a gasit in celula in care a fost inchisa, la Spitalul Penitenciar Jilava. Atacul a survenit brusc, fara sa fi existat vreun conflict de la care sa degenereze situatia. Femeia si-a varsat…

- Magdalena Serban, femeia care a ucis-o pe Alina Ciucu, impingand-o in fata metroului, in urma cu o saptamana, ar fi recidivat in inchisoare. Criminala de la metrou a atacat trei femei care o pazeau in puscarie. Aceasta a rupt si a spart tot ce a gasit in celula in care a fost inchisa, la Spitalul Penitenciar…

- Femeia care a locuit cu Magdalena Șerban, criminala de la metrou a povestit lucruri esențiale despre cea care a comis oribila crima. Se pare ca aceasta avea probleme despre care nimeni nu știa.La cateva zile de la tragedia de la metrou, in care o tanara de 25 de ani și-a pierdut viața, ies…