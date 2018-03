Stiri pe aceeasi tema

- A ucis precum un asasin feroce, a ținut cadavrul propriei copile in cada plina cu apa insangerata timp de vreo trei ore, dar cand a ajuns in arest a cedat și a plans ore intregi. Oana Neț, mama asasina care și-a omorat fetița și apoi i-a taiat venele ca-ntr-un ritual de neințeles, a fost consolata de…

- Detalii tulburatoare in cazul educatoarei din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a recurs la acest gest disperata fiind ca sotul sau vrea sa divorteze si ca nu stia cum va fi viata lor dupa divort. Magistratii Tribunalului Timis au decis, joi, arestarea…

- La scurt timp dupa ce Oana Net, "educatoarea criminala" din Timisoara a fost arestata, sotul ei a facut declaratii halucinante. Dupa ce toate testele facute pana acum au aratat ca femeia avea discernamant, sotul sustine si el ca nu era nebuna.

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, inecand-o in cada de la baie, le-a spus procurorilor, la audieri, ca nu isi aminteste cum a reactionat fiica sa in ultimele momente de viata si ca a vrut ca ea si fetita sa moara pentru a scapa de situatia tensionata din…

- Oana Neț, mama de 38 de ani care și-a ucis fetița, a dezvaluit detalii șocante in fața anchetatorilor. La doua zile dupa ce a ucis-o cu sange rece pe Eliza, femeia a fost prezentata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru omor. Declarațiile consemnate de procurorii Parchetului de pe…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai 4 anișori avea discernamant in momentul comiterii teribilei crime. Este rezultatul partial al expertizei psihiatrice facute medici...

- Directoarea de la Școala din Pișchia, de care aparține Gradinița din Murani, unde mama acuzata de crima este educatoare, spune ca tot personalul este in stare de șoc. „Suntem toți in stare de șoc. Nu ne putem explica. Eu am avut cu ea, de la 1 septembrie 2017, de cand sunt numita in…

- Femeia de 48 de ani, educatoare la gradinița din Murani, nu mai profesa de cateva saptamani. Ea nu a mai fost testata psihologic din anul 2012, atunci cand, printr-o decizie la nivel național, s-a scos aceasta obligativitate. Educatoarea era angajata la Școala Gimnaziala Pișchia, la gradinița din…

- Caz ingrozitor la Viseu de Sus. O batrana din localitate a fost violata si ucisa in noaptea de sambata spre duminica. Mentionam faptul ca informatiile pe care le publicam nu au fost confirmate oficial nici de IPJ Maramures, nici de Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures conform vasiledale.ro. Fapta…

- Magdalena Șerban este considerat un deținut periculos, care oricand ar putea declanșa un atac indreptat impotriva gardienilor sau a celorlalți pușcariași, cu urmari grave. De aceea, ori de cate ori criminala de la metrou este scoasa din celula speciala in care este inchisa, una de protecție, ”mascații”…

- Doi barbati, unul din Vartescoiu, iar celalalt din Odobesti, vor fi judecati pentru tentativa la omor calificat si distrugere, respectiv tentativa la omor si violare de domiciliu. Barbatul din Vartescoiu a incendiat casa in care dormeau mai multi copii. Cel din Odobesti a batut un localnic in prima…

- Gina Pistol a explicat ca exista un lucru pe care nu-l suporta absolut deloc atuynci cand o persoana ii calca pentru prima oara pragul casei. Gina Pistol a acordat un interviu, in cadrul caruia a scos la iveala lucruri mai puțin cunoscute despre ea și despre ce anume ii place sau ii displace total.…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Judecatoria Bacau a dispus arestarea preventiva a doi tineri, din comuna Parincea. Este vorba despre un individ de 22 de ani, acuzat de viol si talharie calificata, si de un altul de 19 ani, acuzat de complicitate. Fapta s-ar fi petrecut in seara de Revelion. Barbatul…

- Un barbat din Arad a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce si-ar fi ucis fostul socru, imobilizat la pat, de care ar fi trebuit sa aiba grija cateva zile la rugamintea familiei. Suspectul a anuntat rudele victimei ca aceasta a cazut din pat, insa la fata locului familia si anchetatorii…

- O fetița de 6 ani care mergea cu colindul a fost accidentata mortal, chiar in seara de Revelion. Tragedia s-a petrecut pe o straduța din Navodari. Accidentul s-a produs in jurul orei 17.30, pe strada Liliacului din Navodari. Fetița, in varsta de 6 ani era la colindat cu alți copii, iar in momentul…

- Criminala de metrou s-a ales cu un nou dosar penal. Magdalena Șerban urmeaza sa fie cercetata și pentru ultraj. Reprezentanții Penitencialului Jilava au facut o plangere la Parchet, dup ce femeie a amenințat cu moartea si a atacat doua agente care o supravegheau.

- Tanarul din Galați care disparuse acum trei zile a fost gasit in București, noaptea trecuta. Un tanar de 19 de ani, din municipiul Galati, care era cautat de familie si de politisti, dupa ce, duminica seara, in urma unor certuri cu parintii, a plecat de acasa , iar de atunci nu se mai stie nimic de…

- Un barbat a cazut de la etajul cinci al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, conform unui apel la 112, care a anunțat incidentul. In urma cu puțin timp, un apel la 112 anunța ca o persoana ar fi cazut de la etajul cinci al Institutului de Boli Cardiovasculare Profesor Doctor George I.M. Georgescu…

- La aproape o saptamana de cand a impins-o pe Alina Ciucu pe sinele mortii s-a aflat cum si-a premeditat Magdalena Serban oribila crima pas cu pas. Potrivit specialistilor, asasina de la metrou si-a calculat fiecare gest dupa ce a ucis-o oe tanara de 25 de ani in statia de metrou Dristor 1. Mai mult,…

- Atacurile deosebite de brutale pe care, in doua randuri, le-a comis in stațiile de metrou au transformat-o pe Magdalena Șerban intr-un deținut cu totul special, considerat a fi deosebit de periculos chiar și pentru ea. Din acest motiv, asasina de la metrou a fost inchisa singura, intr-o celula speciala,…

- Magdalena Serban, autoarea teribilei crime de la metrou a fost prinsa de politisti cateva ore mai tarziu dupa comiterea cumplitei fapte. Aceasta a fost arestata pentru 30 de zile. „Criminala de la metrou” a fost inchisa pentru cateva ore in arestul Directiei de Cercetari Penale, intr-o incapere cu cinci…