Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia petrecuta marti seara a socat o tara intreaga, atunci cand Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile ambelor manuțe

- A ucis precum un asasin feroce, a ținut cadavrul propriei copile in cada plina cu apa insangerata timp de vreo trei ore, dar cand a ajuns in arest a cedat și a plans ore intregi. Oana Neț, mama asasina care și-a omorat fetița și apoi i-a taiat venele ca-ntr-un ritual de neințeles, a fost consolata de…

- Educatoarea din Timisoara care si-a ucis fetita de patru ani in incercarea de a se razbuna pe sot, care dorea sa divorteze, risca intre 10 si 25 de ani de inchisoare. Fratele femeii a fost acuzat ca a abuzat o fata luata in plasament de tatal acestuia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste doar cateva zile, Oana Neț, educatoarea din Timișoara care si-a ucis propria copila, va fi adusa la București, la Penitenciarul Jilava. Motivul transferului din arestul IPJ Timiș in spitalul-pușcarie este expertiza psihiatrica la care va fi supusa de medicii legiști de la IML "Mina Minovici".…

- Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile mainilor, va fi supusa unei expertize psihiatrice, așa cum o cere procedura judiciara in astfel de cazuri. In cateva zile, mama asasina va fi transferata din arestul IPJ Timiș…

- Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile ambelor manuțe, va fi supusa unei expertize psihiatrice, așa cum o cere procedura judiciara in astfel de cazuri. In cateva zile, mama asasina va fi transferata din arestul…

- Fetița ucisa cu sange rece de propria mama este condusa, astazi, pe ultimul drum. Micuța Eliza avea doar 4 anișori. Oana Neț, educatoarea criminala in varsta de 38 de ani, a inecat-o și i-a taiat venele. Crima odioasa a avut loc marți seara (13 martie), in județul Timiș. Tatal fetei nu era acasa cand…

- Detalii tulburatoare in cazul educatoarei din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a recurs la acest gest disperata fiind ca sotul sau vrea sa divorteze si ca nu stia cum va fi viata lor dupa divort. Magistratii Tribunalului Timis au decis, joi, arestarea…

- Educatoarea din Timisoara, care și-a ucis fiica de 4 ani in baie, s-ar fi drogat inaine sa comita crima. Este una dintre ipotezele luate in calcul de procurori, dupa ce analizele au aratat ca aceasta avea substante halucinogene in sange. In fata anchetatorilor, femeia de 38 de ani a spus ca trebuia…

- Legiștii au aflat detalii cutremuratoare in cazul crimei de la Timișoara care a ingrozit o țara intreaga. Concluziile autopsiei trupului fetiței de 4 ani a rasturnat primele ipotezei ale anchetei. Mai exact, micuța omorata cu sadism de mama nu a decedat in urma hemoragiei! Fetița de patru ani ucisa…

- Educatoarea din Timis care si-a ucis fetița de patru ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Este decizia luata in urma cu puțin timp de magistrații Tribunalului Timiș. Femeia de 38 de ani a petrecut noaptea trecuta in arestul poliției județene.

- Tribunalul Timis a dispus joi, 15 martie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a Oanei Net, educatoarea acuzata ca si-a ucis fiica in varsta de patru ani. In fata procurorilor, femeia in varsta de 39 de ani a recunoscut ca si-a ucis fiica.

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.

- Oana Neț, mama de 38 de ani care și-a ucis fetița, a dezvaluit detalii șocante in fața anchetatorilor. La doua zile dupa ce a ucis-o cu sange rece pe Eliza, femeia a fost prezentata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru omor. Declarațiile consemnate de procurorii Parchetului de pe…

- Educatoarea din Timisoara care si-a omorat fiica de patru ani in incercarea de a se razbuna pe sot, care intentiona sa divorteze, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru omor. Oana Net, femeia in varsta de 38 de ani din Timisoara care i-a taiat venele fiicei sale, iar apoi a inecat-o in cada,…

- Oana Net, mama din Timisoara care si-a omorat fetita in varsta de doar patru anisori, a fost arestata preventiv, joi, de Tribunalul Timis. The post Mama care si-a omorat fetita de patru anisori a fost arestata preventiv appeared first on Renasterea banateana .

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Educatoarea de 38 de ani din Timisoara care a igrozit o tara intreaga dupa ce si-a ucis fiia de doar 4 anisori, a fost retinuta pentru 24 de ore. Femeia urmeaza sa fie prezentata instantei cu...

- Oana Neț este acuzata ca și-a ucis cu cruzime fiica de patru ani. Femeia nu se mai intelegea cu soțul și a ucis-o pe micuța in momentul in care acesta era la serviciu. Miercuri, ea a fost reținuta pentru 24 de ore, iar joi a fost scoasa din arest și dusa din nou la parchet pentru audieri. La…

- Oana Neț, educatoarea criminala din Timiș, a șocat o țara intreaga! Femeia și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Soțul femeii care și-a ucis fetița de numai 4 ani a facut primele declarații. Marți seara (13 martie), Oana Neț i-a taiat venele copilei și a inecat-o in cada. Nimeni nu-și explica ce a transformat-o pe educatoarea de 38 de ani intr-o criminala. Barbatul ei spune ca femeia era foarte apropiata de fiica…

- Oana Net, „educatoarea criminala”, este retinuta pentru 24 de ore pentru oribila crima care a socat intreaga tara. Tatal fetitei de 4 ani, care a fost ucisa de mama, Marius Net, a oferit primele declaratii despre oribila crima.

- Educatoarea din Timisoara care si-a ucis fetita de patru ani prin inecare a ajuns, miercuri, in arestul Politiei Timis, pentru 24 de ore, iar joi ar putea fi prezentata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. "Femeia a fost externata in cursul diminetii si…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa, relateaza News.ro.

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, Oana…

- Oana Neț a șocat o țara intreaga! Marți (13 martie), femeia și-a ucis fetița de 4 ani intr-un mod complit. Ea i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Dupa ce a comis fapta, Oana Neț a incercat sa se sinucida. Ea le-a spus oamenilor legii ca a baut erbicid. Femeia a fost dusa […] The post Decizie…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai 4 anișori avea discernamant in momentul comiterii teribilei crime. Este rezultatul partial al expertizei psihiatrice facute medici...

- Oribila crima din județul Timiș a oripilat intreaga comunitate. Oana Neț, femeia care și-a ucis fetița de 4 ani, era educatoare. Ea lucra la o gradinița din satul Murani, comuna Pischia. Femeia i-a taiat venele fiicei ei și a inecat-o in baie. Tragedia a avut loc marți seara (13 martie), iar Oana Neț…

- Oana Neț, criminala din Timișoara, a șocat o țara intreaga! Fosta educatoare și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai patru anișori, dupa ce i-a taiat venele, n-a avut niciodata probleme de comportament care sa arate ca ar putea recurge la un asemenea gest. Marți, Oana Neț și-a ucis copila dupa o cearta cu soțul, dupa care a incercat sa se sinucida cu erbicid.…

- Noi detalii in cazul crimei de seara trecuta de la Timisoara, cand o mama si-a omorat cu sange rece fetita de numai patru ani. I-a taiat venele dupa care a inecat-o in cada. Apoi femeiea a sunat linistita la Politie pentru a marturisi intreaga grozavie. Femeia a baut apoi erbicid pentru a se sinucide,…

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in […] The post Crima…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia criminala se numește Oana Neț, are 39 de ani, este educatoare și, inainte de a comite crima,…

- Jamie Carragher (40 de ani) n-a trecut peste infrangerea fostei echipe, Liverpool, in derby-ul cu Manchester United, scor 1-2. Fostul fundaș al lui Liverpool a fost tachinat in trafic de un fal al lui United: "Hei, Jamie, 2-1!". Carragher nu s-a putut abține și a scuipat in mașina in care se afla…

- O eleva a clasa a IX-a a fost gasita in baie, cu cateva minute inainte de pauza de la ora 9. "Fetita de 15 ani era cazuta. Nu stim ce s-a intamplat, din ce cauza a cazut. Avea pe mana niste zgarieturi, superficiale, iar pe jos erau cateva picaturi pe sange, nici n-am stiut de unde sunt",…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, informeaza Mediafax.ro. Accidentul rutier a avut loc pe DN6, in zona localitatii Zagujeni, din judetul Caras-Severin, fiind implicate…

- ROMANII AU TALENT. Lui Florin Calinescu i-au dat lacrimile, atunci cand pe scena a aparut fetița de 7 ani, Amelia. ROMANII AU TALENT. Ea și mama ei au adus magia pe scena și au impresionat tot juriul, nu numai pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT. Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“,…

- Tanara ucisa sambara seara de Ahmed Othman se numea Raluca, era originara din Bacau și era absolventa a Facultații de Drept Internațional. Dupa ce și-a omorat iubita, studentul arab a omorat și pisica fetei, dupa care a ieșit pe scara blocului unde s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o țigara.…

- Un turist de 49 de ani a decedat joi, in timp ce schia pe una din partiile complexului Arena Platos din statiunea Paltinis, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, a anuntat Seful Salvamont Sibiu, Adrian David. Schiorul a fost resuscitat fara succes, timp de doua ore. Medicii exclud un accident…

- Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani, a facut primele declarații privind starea de sanatate a acesteia. El a spus ca fetița este sanatoasa, doar ca are ușoare probleme de alimentație, pentru ca a trecut de la mancarea naturala la cea artificiala.…

- Ediția de seara trecuta de la „Ferma Vedetelor” a fost una extrem de emoționata. Unii dintre concurenți au plans in timp ce faceau confesiuni, invinși de dorul de casa, dar mai ales de cel pentru cei dragi, pe care i-au lasat in Romania. La un moment dat, Diana Dumitrescu le-a citit colegilor sai scrisoarea…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Mihai Traistariu s-a aratat dezamagit de doua dintre colegele sale de breasla, cantarețele Luminița Anghel și Paula Seling. Mihai Traistariu s-a inscris și anul acesta la competiția Eurovision . Artistul a participat și la Eurovision 2017, atunci cand din juriu au facut parte, printre alți specialiști,…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit-o un cal intr-un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia."In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs…

- Arestata preventiv dupa ce a ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului, Magdalena Serban este acuzata ca ar fi amenintat cu moartea doua angajate ale Spitalului Penitenciar Jilava, acolo unde este...

- Atacurile deosebite de brutale pe care, in doua randuri, le-a comis in stațiile de metrou au transformat-o pe Magdalena Șerban intr-un deținut cu totul special, considerat a fi deosebit de periculos chiar și pentru ea. Din acest motiv, asasina de la metrou a fost inchisa singura, intr-o celula speciala,…