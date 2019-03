Stiri pe aceeasi tema

- Oana, sora mai mica a Deliei, a devenit mamica pentru a doua oara. Artista a nascut un baiețel perfect sanatos. Oana Matache (27 ani), sora mai mica a Deliei (37 ani), a nascut duminica, 17 martie, un baiețel. Ea mai are o fetița, Jessie (2 ani), din mariajul cu Razvan Miheț. Conform Libertatea.ro…

- Este o zi mare atat pentru Gabriela Cristea, cat si pentru Oana Matache. Sora Deliei se afla in operatia de cezariana, iar toata lumea asteapta sa-l cunoasca pe cel de-al doilea copil al blondinei.

- Oana Matache nu stie ce sa mai faca pentru a i se da dreptate! Cineva ii tot fura identitatea si deschide cont pe o retea de socializare cu numele ei. Sora Deliei a publicat astazi din nou un mesaj pentru toti cei care o urmaresc.

- Oana Matache, sora Deliei, este in culmea fericirii. Mai are putin si naste, iar bucuria este una de nedescris. Sora Deliei a aflat si ziua in care il va aduce pe lume pe baietelul ei, ea impartasind totul cu fanii sai.

- Oana Matache și Razvan se relaxeaza zilele acestea pe plajele din Dubai șo profita din plin de soare și vremea frumoasa. Sora Deliei a postat pe contul de socializare o imagine in care iși etaleaza mandra burtica de gravida. Oana a anuntat ca peste aproximativ 9 saptamani isi va strange in brate al…

- Oana Matache este insarcinata pentru a doua oara, iar in aceasta primavara va aduce pe lume un baiețel. Artista are nevoie de ajutor, așa ca a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor ca a decis sa angajeze o bona pentru micuța Jessie. "Fetelor, mamelor, caut bona si…