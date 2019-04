Stiri pe aceeasi tema

- La putin timp dupa ce creatorul de moda Karl Lagerfeld a murit, Oana Lis a distribuit un mesaj pe pagina ei personala de Facebook. Fotografia este insotita de mesajul "Ramas bun, Karl Lagerfeld”. Mai mult, sotia lui Viorel Lis a postat mesajul la ora 03:32 PM. Karl Lagerfeld a murit marti…

- Anul scolar urmator incepe pe 9 septembrie si se va incheia pe 12 septembrie. Vacanta de iarna va fi intre 21 decembrie si 12 ianuarie 2020, dupa care incepe semestrul II care se desfasoara intre 13 ianuarie si 3 aprilie, pana in vacanta de Pasti. Urmeaza vacanta de primavara care se incheie pe 22 aprilie,…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Mihaela Triculescu, a dispus aplicarea mobilitatii functionarilor publici la nivelul a 20 de structuri fiscale din cadrul agentiei.

- Monica Pop și-a schimbat look-ul. Binecunoscutul medic oftalmolog și-a impresionat admiratorii. Monica Pop, unul dintre cei mai apreciați medici oftalmologi din țara noastra, și-a uimit fanii din mediul online. Aceasta apare cu un look schimbat intr-o fotografie postata pe pagina sa de pe o rețea de…

- Simona Halep se pregatește sa plece alaturi de echipa Romaniei la Ostrava, acolo unde sportivele noastre vor juca in fața reprezentantelor Cehiei, in Fed Cup.Dupa caștigarea primului turneu de Grand Slam din cariera, fostul lider WTA are un alt vis pentru 2019. Citește și: Dezamagire…

- In luna decembrie, in urma unei sedinte a asociatilor firmei Constanta Black Soil SRL, intruniti in Adunare Generala, la data de 5 decembrie 2018, au fost luate mai multe decizii.Astfel, asociatii Jantzen A S, persoana juridica din Danemarca, cu sediul in Aarhus, si Erik Jantzen, cetatean danez, sunt…

- Maluma are grija sa le ofere mereu fanilor sai o imagine impecabila, așa ca de curand, și-a schimbat radical look-ul și a adoptat unul mai excentric, mai latino, care i se potrivește ca o manușa!

- O femeie a povestit despre momentul cumplit in care a aflat ca soțul ei nu va mai putea merge niciodata. Colin și Jo White, in varsta de 56, respectiv 55 de ani, au mers impreuna la culcare, insa...