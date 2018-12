Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a reusit sa-i puna pe ganduri pe fanii ei. "Bipolara - sunt buna in pat, dar e greu de trait cu mine", este mesajul pe care soția fostului edil al Capitalei, Viorel Lis, l-a facut public pe Instagram. BOMBA in SHOWBIZ. OANA LIS, prinsa in fapt: detalii incendiare din DORMITOR…

- Viorel Lis (74 de ani) a trecut, in ultimii ani, printr-o serie de probleme de sanatate. Anul acesta a suferit o operație de colecist, iar in 2017 a avut un atac cerebral, care era sa ii fie fatal. Insa medicii, dar și soția lui, Oana, l-au ajutat sa se refaca rapid, noteaza click.ro. Ieri, Oana […]

- Oana Lis a marturisit ca iși duce soțul la pacanele pentru a-și tratat depresia. Motivul ar fi ca fostul primar al Capitalei nu-și poate accepta viața de pensionar. Nu mai este pentru nimeni un secret ca viciul cel mai mare a lui Viorel Lis (74 de ani) raman pacanelele. Doar ca nimeni nu știa ca […]…

- Viorel Lis este foarte ingrijorat pentru starea de sanatate a soției lui. Oana Lis a marturisit ca și-a intins ligamentele in timpul unor exerciții fizice, dar ca nu și-a dat seama. Doctorii au avertizat-o ca daca nu urmeaza tratamentul strict, poate ajunge la operație. S-A AFLAT! Ce pensie…

- Oana Lis a reușit sa șocheze pe toata lumea cu o dezvaluire incendiara. Ea a vorbit despre ganduri negre si sinucidere! Intr-o emisiune TV, sotia fostului primar al Capitalei a recunoscut ca a trecut prin momente extrem de grele. Complexata de kilogramele in plus, exact in perioada in care Viorel Lis…

- Problemele de sanatate cu care s-a confruntat Viorel Lis in ultima vreme au pus-o pe soția lui pe ganduri. In ciuda faptului ca face tot posibilul sa-l incurajeze pe fostul edil al Capitalei, Oana Lis se gandește și la momentul in care el nu va mai fi langa ea. Diferența de varsta dintre Viorel și […]…

- Viorel Lis, din nou la spital, pentru o serie de analize. Oana Lis a fost invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre cele mai importante persoane din viața ei, soțul și bunica. „Am fost invidioasa cand am vazut atatea poze cu copiii la școala, eu am stat la o cafea liniștita,…

- Oana Lis a postat un mesaj pe contul de socializare, care i-a pus pe ganduri pe fanii acesteia. Totul vine dupa ce au aparut zvonuri ca starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a agravat. Oana Lis trece printr-o perioada grea, dupa ce starea e sanatate a soțului ei s-a agravat. Fostul edil al Capitalei…