- E scandalul momentului, un scandal care a zguduit intreaga tara. Personajele principale sunt Adriana Bahmuteanu si fostul ei sot, Silviu Prigoana. Cei doi vin cu acuzatii tulburatoare unul impotriva celuilalt.

- Cantareata Anca Pop s-a sinucis? Detalii socante ies la iveala: Vezi ce mesaj a lasat inainte de a muri Lumea showbiz-ului din Romania a avut parte de un soc dupa ce cantareata Anca Pop, in varsta de doar 34 de ani, a sfarsit tragic. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, vedeta a pierdut…

- Ies la iveala detalii halucinante despre Anca Pop! Inainte cu cateva luni de evenimentul tragic, cantareata i-ar fi trimis un mail surorii in care i-ar fi explicat cum vrea sa fie inmormantata, pas cu pas.

- Cercetatorii care au studiat stiuletii gasiti la un sit arheologic al bastinasilor americani au descoperit un virus vechi de 1.000 de ani, cel mai vechi virus al unei plante care s-a gasit pana acum.

- Paisprezece persoane, printre care sase ostatici, au fost ucise vineri dimineata intr-un schimb de focuri intre politie si un grup de barbati care a incercat sa arunce in aer ATM-urile de la doua banci dintr-un mic oras din nord-estul Braziliei. 20 de persoane inarmate au patruns in cele doua sedii,…

- In luna iulie a acestui an, o tanara romanca de numai 15 ani a fost ucisa de fostul iubit, de origine bulgara, cu doi ani mai mare decat ea. Tragedia a avut loc in Germania. La patru luni distanța, ies noi detalii, din ancheta pe care procurorii nemți o deruleaza. Fostul iubit al Iuliei a […] The post…

- Cand avea 13 ani, Larisa Belogrivicov și-a acuzat propriul tata ca a vrut sa o violeze. In baza acestei declarații, tatal fetei a fost condamnat la detenție pentru un termen lung. Au trecut mai mulți ani, insa Larisa nu-și gasea liniștea.