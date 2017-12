Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis le-a aratat tuturor lenjeria intima pe care o va purta in noaptea dintre ani. Vedeta s-a bucurat prea mult cand a primit perechea de chiloți, incat nu a rezistat sa le-o arate și prietenilor de pe rețelele de socializare.

- Luna trecuta, pe 13 noiembrie Viorel Lis (73 de ani) a fost supus unei operatii de colecist la Spitalul Floreasca. Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, din cauza unor complicatii. De cand a fost operat, fostul primar al Capitalei a slabit, insa, nu mai putin de 12 kilograme. Semn clar…

- În mod normal, oamenii se feresc de pisica neagra pentru ca se spune ca aduce ghinion. Ei bine, se aude ca de Revelion trebuie sa te ferești și de anumiți oameni. Nu vrei sa îți strici petrecerea pentru ca stai pe lânga persoane ghinioniste și încarcate cu energie negativa.…

- 4 persoane au fost arestate preventiv pentru savarsirea infractiunii de efectuarea cu intentie, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive. Traficantii transportau etnobotanicele in scutece si in lenjeria intima.

- Face Club Bucharest pregateste petrecerea anului in Noaptea de Revelion! Mega party-ul organizat de Face Club va fi unic in Romania, avand parte de o premiera: va fi desfacuta cea mai scumpa sampanie comandata vreodata in tara noastra, un Armand de Brignac de 100.000 de euro!A CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- 15 x excursii (2 persoane, 5 zile) cu pachet de Revelion, la Sinaia Andreea Olteanu Carmen Schmidt Ionela Banica Alina Mihaela Ivan Alexia Axdr Cristina Pascale Maria Buzianu Raluca Zdrobis Rusu Luminita Andreea Cojocaru Andreea Adamut Lavinia Cristina Dumitrescu Mirela Dragomir Anca Ionescu Alexandra…

- Cu doar cateva saptamani inainte de trecerea in noul an, cantareața a pregatit un show incendiar pentru seara de Revelion. Delia ramane in București, in acest sfarșit de an și va concerta intr-o locație de evenimente din nordul Capitalei. Ea va susține un spectacol grandios, intr-o atmosfera exuberanta,…

- Angajatii din sectorul public vor avea libere zilele de 27, 28 si 29 decembrie 2017, potrivit unui proiect pregatit de Guvernul Tudose. Pentru zilele stabilite ca libere, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 6, 13 si 20 ianuarie 2018 sau vor prelungi…

- Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: "A murit Viorel Lis. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!". Oana Lis i-a pregatit CRUCEA lui Viorel Lis. A scris pe ea un mesaj in stilul Cimitirului Vesel FOTO "Si eu nu stiam nimic!!!... Neadevarat,…

- Oana Lis le-a aratat tuturor ce poarta cu ea in mașina. Este vorba de o cruce facuta pentru Viorel Lis, pe care este scris un epitaf naucitor. Oana Lis formeaza un cuplu de ani de zile cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei , care a avut mari probleme de sanatate in ultima vreme. Inainte de relația…

- Pe contul personal de socializare, Oana Lis a urcat o fotografie in care apare crucea sotului ei, Viorel Lis, realizata in stilul Cimitirului Vesel de la Sapanta. Sotia fostului primar al Capitalei este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, motiv pentru care barbatul nu este intr-o forma…

- Cu patru sptamani inainte de Revelion, multi romani stiu deja unde ii va prinde noaptea dintre ani. Si-au cumparat un loc in cluburi celebre. Cele mai cautate locuri sunt restaurantele din Centrul Vechi al Capitalei.

- Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care explica de ce in preajma Craciunului se simte singura pe lume. „Hai ca vin sarbatorile...incep sa ma simt singura pe lume!... Am oameni apropiati in viata mea acum, dar e fellingul ala pe care il am inca…

- Sarbatori triste pentru Oana Lis. Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care a marturisit ca in preajma Craciunului se simte singura pe lume. Nu este pentru prima data cand Oana Lis vorbește despre copilaria trista pe care a avut-o și despre perioada in care…

- Oana Lis si sotul ei au mers din nou la un spital din Bucuresti. Vedeta a facut public un mesaj cu putin timp inainte ca Viorel Lis sa ajunga in mainile medicilor. Fanii i-au transmis fostului primar al Capitalei multe mesaje de insanatosire grabnica.

- Cine a crezut ca fostul primar al Capitalei a trecut cu bine peste operatia de extirpare a colecistului se inseala amarnic, scrie spynews.ro. In urma cu cateva zile, Viorel Lis si Oana s-au numarat printre invitatii de seama a unui eveniment monden, acolo unde barbatul a avut o aparitie de-a dreptul…

- Ies la iveala noi detalii cutremuratoare despre moartea doamnei teatrului de revista romanesc. Cum a murit Stela Popescu? Aceasta a fost gasita fara suflare, joi, in locuința sa din centrul Capitalei. Din informațiile de pana acum, confirmate și de regizorul Dan Puican, primul soț al Stelei Popescu,…

- Oana Lis si-a surprins, din nou, prietenii virtuali. Pe contul personal de socializare, sotia lui Viorel Lis a urcat o fotografie in care apare o pictura pe un zid din Capitala, in care se afla chipul unui om in varsta. A

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, miercuri, un protocol de colaborare intre Municipiul Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura 'Marin Dracea' in vederea demararii proiectului Centura Verde a orasului. Protocolul va fi valabil pe o durata de doi ani. Municipiul…

- Viorel Lis a avut probleme medicale mari in ultimele zile, motiv pentru care a fost internat si, ulterior, operat. El a parasit apoi spitalul, dar nu s-a dus direct acasa. Oana Lis l-a taxat imediat pe fostul primar al Capitalei, pe reteaua de socializare. „A inviat Viorel!!! Si unde credeti ca s-a…

- Viorel Lis a fost externat din spital, la doar cateva zile dupa intervenția chirurgicala suferita zilele trecute. Este șocant insa, ce a facut fostul edil al Capitalei inainte de a ajunge acasa. Soția lui l-a surprins la…pacanele și a facut imaginea puplica pe contul de socializare. Viorel Lis nu se…

- Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, a ajuns la spital cu probleme grave de sanatate. Se pare ca acesta a fost operat de colecist, iar starea lui nu este un foarte buna, iar medicii sunt rezervati.

- Zile negre pentru cuplul Viorel și Oana Lis: fostul edil al Capitalei a ajuns la spital cu probleme grave de sanatate. Viorel Lis se afla la Terapie Intensiva. Anuntul trist facut de Oana Lis "Viorel e intr-o stare rea de peste o saptamana. De la durere a inceput sa delireze. Intr-o…

- Viorel Lis e rau. Soția lui a facut dezvaluiri dureroase in cadrul unei emisiuni tv. Oana trece prin clipe grele de cand fostul edil al Capitalei se afla la terapie intensiva. Oana Lis a dat detalii despre starea de sanatate a soțului ei. Viorel Lis a fost operat și se afla inca la terapie intensiva.…

- Oana Lis trece prin cele mai grele momente, de cand fostul edil al Capitalei a ajuns pe patul de spital, la terapie intensiva. Viorel Lis a fost operat de colecist, iar medicii sunt foarte rezervati in ceea ce il priveste.

- Oana Lis trece prin clipe cumplite! Fostul edil al Capitalei a fost operat luni dimineata, ajungand apoi la terapie intensiva. Blondina se afla singura la spital si asteapta vesti din partea medicilor.

- Fostul primar al Capitalei, Viorel Lis (73 ani) a fost dus de urgenta la spital, unde a fost supus unei interventii chirugicale. A inceput brusc sa se simta extrem de rau, iar Oana Lis a fost cea care l-a convins ca este necesar sa consulte un medic specialist, potrivit click.ro. Dupa ce a ajuns la…

- Viorel Lis are, din nou, probleme grave de sanatate. Fostul primar al Capitalei a ajuns de urgența la spital in miezul nopții, simțindu-se foarte rau. Soția sa, Oana Lis , care la randul ei a trecut printr-o perioada dificila din punctul de vedere al sanatații, i-a fost alaturi in fiecare moment. In…

- Viorel Lis a fost operat de urgența, zilele trecute, dupa ce i s-a facut rau. Soția lui l-a dus la spital la primele ore ale dimineții și medicii au luat decizia de a interveni imediat. Viorel Lis a fost operat de colecist, insa nici el și nici soția lui nu au vrut sa vorbeasca despre acest subiect.…

- Patania Ilincai Vandici a ajuns in tabloidele britanice! Prezentatoarea emisiunii „Bravo ai stil” s-a speriat ingrozitor, in timpul filmarilor, atunci cand un paianjen a intrat pe sub rochia ei. In momentele de panica, vedeta nu a mai tinut cont ca se afla in platoul emisiunii si si-a ridicat rochia,…

- Maria Constantin a marturisit ca viata tumultoasa de artist a ajutat-o sa depaseasca perioada de depresie, scrie spynews.ro. "Am avut momente in care imi doream sa schimb absolut tot. Momentele in care stateam cu capul pe perna si imi doream ca a doua zi sa nu mai fiu in viata mea", a declarat Maria…

- Reacția Mariei Constantin dupa ce Toader i-a dus lenjeria intima la testul ADN. Artista a fost invitata in cadrul emisiunii de la Pro tv, insa din nou a fost rezervata in declarații cu privire la problemele pe care le are cu, inca soțul ei. ,,Sunt multe chestii care m-au afectat, am avut chiar o perioada…

- In timp ce omul de afaceri s-a dus la laborator pentru a ridica rezultatele testului AND, Maria Constantin era citata la Politie pentru a fi audiata, scrie vip24.ro. Citeste si Marcel Toader a dus la testul ADN lenjeria intima a Mariei Constantin din ziua in care se presupune ca l-a inselat.…

- Oana Lis și-a fotografiat soțul intr-o ipostaza halucinanta, alaturi de un personaj care o infațișa pe „doamna cu coasa”. Viorel Lis, care formeaza un cuplu cu Oana Lis , este unul dintre foștii primari ai Capitalei. Ex-edilul, care a cunoscut-o pe partenera lui de viața in urma cu foarte mulți ani…

- Sora lui Brigitte Sfat, cu lenjeria intima la vedere la un eveniment monden. Cristina a venit insoțita de soția lui Ilie Nastase, insa a reușit sa o eclipseze total pe bruneta. Cristina a purtat o rochie lunga pana in pamant, din dantela, care a lasat sa se vada lenjeria intima in toata splendoarea.…

- La 20 de ani dupa ce scriitoarea britanica J.K. Rolling a binecuvantat Planeta cu „Harry Potter și Piatra Filosofala”, Yandy, compania cunoscuta pentru faptul ca a inventat lenjeria intima croita dupa prințesele din filmele Dinsey, a transpus tematica din celebrul roman intr-o colecție noua, care va…

- „Noi, de astazi, pentru tot restul vietii noastre! Noi, de astazi, uniti si in fata lui Dumnezeu! Suntem binecuvantati! Multumim, Doamne, pentru ca ne-ai acceptat. (...) Nunta a avut loc pe data de 9 septembrie. A fost initiativa mea. Oana Zavoranu, in biserica? E ceva mai greu de imaginat, ma gandesc.…

- Oana Lis a postat pe Facebook o fotografie in care apare in bratele lui Catalin Botezatu. Fericita de apropierea de celebrul designer, oana a anuntat pe facebook "Adio, Viorel, si ramai cu bine!!!". "Essti o fata frumosa si ai drept da iubi da sa iubesti un barbat mai tanar dect tine…

- Marcel Toader a fost la un institut privat pentru a supune lenjeria intima a Mariei Constantin la un test ADN, scrie spynews.ro. Afaceristul dorește sa afle daca exista urme ale unui cromozom masculin strain. Citeste si Marcel Toader iubeste din nou. Tot o cantareata de muzica populara i-a…

- Omul de afaceri Marcel Toader incearca din rasputeri sa stabileasca daca consoarta sa, Maria Constantin, l-a inșelat. Omul de afaceri Marcel Toader și interpreta de muzica populara Maria Constantin au starnit mare valva dupa ce s-a aflat ca divorțeaza . Dupa anunțul separarii, Marcel Toader a scos…

- Marcel Toader vorbește in cadrul emisiunii "Xtra Night Show", de pe Antena 1, despre demersul pe care l-a inaintat. Afaceristul a dus lenjeria intima a Mariei Constantin la testul ADN pentru a afla daca artista l-a inșelat, cu adevarat, cu un alt barbat. Testul va arata sau nu existența unui cromozom…