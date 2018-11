Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis nu-și mai poate stapani lacrimile din cauza grijilor care se țin de ea precum scaiul. Problemele de sanatate ale lui Viorel Lis și-au pus, inevitabil, amprenta și asupra starii ei de spirit, apoi s-a accidentat la picior, iar la un moment dat nu a mai putut face stresului și a izbucnit in plans.…

- Oana (39 de ani) și Viorel Lis (74 de ani) nu traverseaza cea mai roz perioada a relatiei lor! De cand fostul primar al Capitalei s-a imbolnavit, certurile și problemele s-au instalat in casa lor, potrivit click.ro. Contactata de Click!, Oana a povestit ca ea a ajuns sa fie consilierul psihologic al…

- Cand vorbim de personalitE:i complet neconven:ionale, vorbim de persoane ca Oana Lis. So:ia fostului edil Viorel Lis nu este tocmai o frumuse:e conven:ionalE, insE blondina se mandre"te din cale afarE cu silueta ei mai rotunjoarE.

- Starea de sanatate a fostului primar Viorel Lis a devenit tot mai precara in urma unui atac cerebral pe care l-a suferit in urma cu cateva luni. Asta nu reprezinta o piedica pentru Oana Lis in drumul spre distracție! Criticata de multe ori pentru ca aparent lasa impresia ca nu se ingrijește suficient…

- Dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, Viorel Lis parea sa nu-și mai revina. In urma cu ceva timp, soția lui, Oana Lis, a dezvaluit ca fostul edil nu prea mai poate sa vorbeasca și ca el comunica mai mult prin semne. Ba chiar mai mult, declara, in urma cu ceva timp, ca se […] The post Prima…

- Viorel Lis se simte cum nu se poate mai rau, iar Oana Lis este extrem de deprimata de acest lucru. Cu toate acestea, ține legatura cu fanii sai de pe rețelele de socializare și posteaza fotografii aproape zilnic.