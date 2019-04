Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis va scrie o carte in care va vorbi despre trauma pe care a suferit-o in urma violului. Oana Lis, marturisiri socante: "Am fost violata timp de doi ani de tatal meu" "Am invatat sa ma cunosc mai bine, dar si pe ceilalti. Daca sunt buna cu mine pot fi buna si cu ceilalti. De multe…

- Oana Lis se pregatește sa-și spuna drama intr-o carte. Partenera de viața a lui Viorel Lis va scrie un volum in care va vorbi despre trauma pe care a suferit-o in urma violului. Oana Lis a fost prezenta in platoul emisiunii "Rai da' buni", de la Antena Stars, unde a vorbit despre planurile sale. Soția…

- Marina Almașan, care-și lanseaza astazi cartea de calatorii ”China cea de taina”, la Institutul Cultural Roman, face, inaintea evenimentului, cateva marturisiri: ”Scriu de cand ma stiu. Scriu poezii, scriu umor, reportaje, povești, scriu interviuri, note de calatorie, eseuri despre viața. Scriu și scrisori;…

- Oana Lis este o femeie ambitiosa si lupta mereu pentru visurile ei. Acum, sotia lui Viorel Lis a impartasit cu fanii sai una dintre cele mai mari dorinte ale sale, care spera sa devina realitate cat mai repede.

- "Este ceva ce nu se discuta, e o problema personala. Da, mi-ar placea sa fiu incinerat, iar ceea ce ramane din mine as vrea sa fie pastrat in gradina casei unde am copilarit, nu in cimitir", a declarat Viorel Lis. Oana Lis a trait momente de panica in urma cu un an cand boala lui Viorel Lis…

- Oana Lis a explicat ce s-a intamplat in viața ei in ultima perioada de timp. Ea a vorbit despre problemele de sanatate pe care le-a avut Viorel Lis, dar și despre faptul ca ea a refuzat numeroase proiecte de televiziune pentru a fi alaturi de el. "N-am mai plecat din țara de 8 ani... la munte n-am…

- Oana Lis și-a cunoscut soțul cand avea doar 18 ani, iar de atunci a ramas alaturi de acesta, indiferent de problemele cu care s-au confruntat. “Pentru mine, Viorel e jumatatea mea, barbatul care mi-a schimbat viata si fara de care nu ma vad traind”, a declarat Oana in urma cu ceva timp. "La…

- Oana Lis a fost incantata dupa cea primit un mesaj de la un fost iubit din liceu. Blonda l-a facut public. Partenera de viața a fostului primar al Bucureștiului, Viorel Lis, s-a laudat pe internet cu un mesaj pe care l-a primit de curand. Mesajul respectiv este unul plin de complimente la adresa ei,…