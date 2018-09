Stiri pe aceeasi tema

- Maria Budea, o femeie de 45 de ani din Conop, a disparut de acasa in urma cu doi ani. Aceasta are urmatoarele semnalmente: 1,50 metri inaltime, 50 de kilograme, par negru (vopsit), tuns scurt. Persoanele care dețin informații ce pot conduce la depistarea femeii sunt rugate sa apeleze serviciul unic…

- Liviu Varciu este unul dintre cele mai indragite vedete de la noi, insa foarte puține persoane știu ca in adolescența a fugit de acasa. Nu pentru a fi cu o femeie, ci cu...un caine, pe care mama lui nu-l accepta sub nicio forma.

- Adolescenta de 13 ani care si-a injunghiat bunica de mai multe ori intr-un apartament de la periferia orasului Oradea a disparut imediat dupa ce a comis fapta. Politistii au facut publica fotografia tinerei.

- Fetita de 13 ani din Oradea, care si-a injunghiat bunica, este data in urmarire nationala. Fetita a disparut de acasa si este cautata de politistii din toata tara dupa ce a fost data in urmarire nationala, potrivit ebihoreanul.ro.

- Un grup de baieți din Marea Britanie care și-au batut joc de o femeie cu dizabilitați cer protecția poliției fața de furia locuitorilor din zona. Cei patru adolescenți au aruncat cu oua și faina intr-o femeie care statea pe o banca dupa care și-au facut un selfie langa ea și l-au postat online, scrie…

- Fiul și-a ucis tatal, in Vaslui, l-a lasat fara suflare și apoi a fugit de acasa. Barbatul de 64 de ani a fost injunghiat in abdomen iar crima a fost descoperita vineri dimineața. Polițiștii il cauta la aceasta ora pe barbatul considerat responsabil de uciderea tatalui sau. Barbatul in varsta de 64…