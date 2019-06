Stiri pe aceeasi tema

- Primul-ministru Viorica Dancila a precizat ca astazi va studia primele rapoarte privind fetița ridicata cu mascații din casa asistentului maternal. In acest context, Dancila a anunțat ca s-a convenit in coaliție adoptarea cat mai rapida a noii forme a Legii adopțiilor, care sa simplifice procdurile.…

- Radu Mazare nu s-a intalnit, pana in prezent, cu Liviu Dragnea, ambii aflați in carantina in Penitenciarul Rahova, a declarat avocatul fostului primar al Constanței dupa ce și-a vizitat, joi, clientul. Fostul edil al Constanței se simte bine, și face plimbari in cerc, in curtea unitații, conform…

- Avocatul Toni Neacsu, care a reprezentat unul dintre inculpatii din dosarul lui Liviu Dragnea, face o dezvaluie majora despre situatia lui Liviu Dragnea. Potrivit lui Neacsu, liderul PSD ar fi avut posibilitatea sa scape de condamnare, insa a refuzat solutia propusa.CITEȘTE ȘI: Iti poate salva…

- Romania a castigat medalia de aur in finala probei de grup, la Campionatul European de gimnastica aerobica de la Baku. Inca trei medalii de bronz completeaza palmaresul tricolor in probe individuale la editia din 2019, alaturi de cea de argint in proba de echipe, potrivit news.ro.UEG a felicitat…

- Dezvaluire din ultimul an arata ca de multe ori in spatele dosarelor anticorupție din Romania nu se aflau doar comenzi politice sau razbunari, ci și idile amoroase, gelozii, fantezii și dorințe. Joi seara, la Antena 3, Mihai Gadea a prezentat in emisiunea Sinteza Zilei o informație uriașa. Este vorba…

- Ioan Andone, managerul celor de la FC Voluntari, a fost abordat de CFR Cluj pentru a reveni pe banca ardelenilor dupa ce clujenii au renunțat la Edward Iordanescu. Sepsi - CFR Cluj se joaca sambata, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...