- Mersul pe jos sau gradinaritul timp de doar 10 minute pe saptamana ar putea reduce riscul de deces, potrivit unui nou studiu publicat in British Journal of Sports Medicine, relateaza Press Association. Chiar si niveluri scazute de activitate fizica pot reduce riscul de a muri de cancer, boli cardiovasculare…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a sancționat lipsa de informații privind starea de sanatate a președintelui PSD, Liviu Dragnea, și a acuzat ca astfel de situații se mai intamplau doar in dictaturile comuniste.Digi24: Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat lipsa de comunicare oficiala…

- Viorel Lis i-a daruit soției sale, de 1 Martie, suma de 100 de lei, iar ea, in stilul ei glumeț, a scris un mesaj ironic pe Facebook. "Buna dimi! Mi-a dat Viorel 100 de lei sa-mi iau eu tot ce vreau din ei de Marțisor!!!Mai mult de un ruj, nu stiu ce pot sa-mi iau!!! Hihi Alte sugestii!? O…

- Oana Lis are din nou probleme in casnicie. De data asta certurile dintre ea și fostul edil al Capitalei sunt legate de bani. Viorel Lis iși acuza soția ca cheltuie prea mult și joaca economiile la pacanele. "In orice cuplu, poate numai la milionari nu sunt certuri pe bani. Cred ca in orice cuplu, unul…

- Intr-o interventie telefonica la Digi24, Alin, fratele ultramaratonistului Tibi Useriu a precizat ca vestile care vin dinspre clinica canadiana unde este tratat sunt bune si ca lucrurile puteau fi mult mai dramatice. Tibi Useriu a fost scos din cursa de la Cercul Polar, din cauza degeraturilor la degetele…

- Peste 95% dintre copiii cu varsta sub 16 ani din Uniunea Europeana prezentau la nivelul anului 2017 o stare de sanatate buna sau foarte buna si mai putin de 5% se confruntau cu limitari ale activitatii pe fondul problemelor de sanatate, potrivit datelor publicate marti de Eurostat.

- Este important sa-ți asculți corpul, pentru a avea un stil de viața cu adevarat sanatos. Sa ții cont de modul in care te simți in fiecare moment ar trebui sa fie o prioritate, scrie Elite...

- Oana Lis a fost copleșita de probleme in ultimele luni. Starea de sanatate a fostului edil al Capitalei a fost tot mai grava, iar acum bunica acesteia se afla internata in spital. Vedeta a dezvaluit ca cea mai mare dorinta a soțului ei este ca dupa moartea lui sa-si gaseasca un partener care sa o iubeasca…