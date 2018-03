Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis, complet nemachiata, pe contul de socializare. Soția lui Viorel Lis a postat o imagine in care le-a aratat fanilor, care este adevarata ei fața. Mulți dintre ei au fost șocați de schimbare. Oana Lis si-a pus in cap un turban roz si a renunțat la fardurti. Cu un decolteu adanc, soția fostului…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Oana Lis pare sa se bucure din plin de viața de diva a Bucureștiului, scrie spynews.ro. Și, zilele trecute, pe un frig de crapau pietrele, Oana Lis și o prietena de-ale sale a mers la braserie. Imbracata lejer, semn ca nu era prea deranjata de gradele multe cu minus de afara, a intrat intr-un local…

- Astazi este ziua de nastere a lui Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei a implinit frumoasa varsta de 73 de ani. Oana Lis, evident, i-a transmis sotului sau la multi bani, dar a fugit imediat la...Paris!

- Oana Lis a avut parte de un adevarat șoc atunci cand cei doi tineri i-au estimat varsta, scrie click.ro. A ramas fara cuvinte atunci cand aceștia au spus ca are 48 de ani. Mai mult decat atat, concurenții au fost siguri ca varsta cumulata a Oanei și a lui Viorel Lis este una de 130-140 de ani. Revoltat…

- Cuplul format de Oana și Viorel Lis este unul cat se poate de neliniștit, mereu aflat in cautarea unor noi aventuri, despre care Oana, studenta la Facultatea de Psihologie, sa scrie pe pagina personala de Facebook. In urma cu cateva zile, Oana afirma ca a fost agresata de Viorel, care ar fi impins-o…

- Oana Lis e cat se poate de hotarata in privinta intemeierii unei familii. Blondina face tot ce poate in aceasta privinta, dar fostul edil al Capitalei nici nu vrea sa auda. Viorel Lis nu vrea sa aiba un copil, dar Oana nu-l asculta si a fost deja la ginecolog pentru a-si face inseminare artificiala.

- Sotii Lis se confrunta cu noi dificultati financiare, iar acest lucru a facut-o pe Oana sa ia noi masuri si sa inceapa sa vanda din hainele sotului ei.Fostul edil al Capitalei s-a aratat deranjat de initiativa sotiei sale si a decis sa se baricadeze in casa.„Relatia noastra e bazata pe un parteneriat.…

- Oana Lis sustine ca a fost bruscata, pentru ca nu voia sa iasa din camera sotului ei. Ce pensie are Viorel Lis. Sotia l-a dat de gol pe fostul primar al Capitalei "M-a lovit la mana sa ies din camera lui. A zis ca vrea sa vorbeasca doar cu domnul avocat. Doar in dansul mai are incredere.…

- Oana Lis a fost lovita de soțul ei. Vedeta a declarat in cadrul emisiunii de la Antena 1, ca nu se mai ințelege cu partenerul ei de viața. Fostul edil al Capitalei se afa intr-o situație delicata. Oana Lis socheaza din nou și ii aduce acuzații grave lui Viorel. Sotia acestuia din urma sustine ca a…

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- Fostul edil al Capitalei trece prin momente delicate din punct de vedere financiar. Viorel Lis are grave probleme cu banii, iar acest lucru a adus-o pe Oana Lis in pragul disperarii. Aceasta face sacrificii uriașe pentru a-i putea cumpara medicamentele scumpe.

- Oana Lis a vrut sa-i vanda costumele pe care fostul edilul nu le mai poarta, dar intentia a provocat un adevarat scandal conjugal. Oana Lis a recunoscut totul, fara niciun fel de rusine. De ce l-a acceptat de barbat pe Viorel Lis "Nu am simtit penibilul acestei situatii. Eu cand ma…

- Oana si Viorel Lis nu mai reusesc sa ajunga la un numitor comun, dupa ce blonda a anuntat ca-i scoate hainele la vanzare, scrie cancan.ro. Blonda a spus ca nu a vrut sa-l umileasca pe fostul edil al Capitalei, insa daca acesta a vrut sotie tanara, atunci trebuie sa o intretina si cum nu i-a…

- Oana Lis a facut publice veniturile lunare pe care le incaseaza soțul ei, fostul primar al capitalei Viorel Lis. Viorel Lis, care s-a baricadat in casa ca sa o convinga pe partenera sa de viața sa nu-i vanda hainele , este cunoscut drept fostul primar al Bucureștiului. Viorel Lis, care a afirmat ca…

- A trecut o perioada de cand Viorel si Oana Lis se confrunta cu o situatie financiara precara, iar acest lucru le “fura” oportunitatea de a se trata luxos. Banii pe care acestia ii mai au se impart intre cheltuielile pentru casa, dar si medicamentele fostului edil al Capitalei.

- Avocatul Daniel Ionascu i-a spus Oanei Lis in emisiunea "Xtra Night Show" ca nu crede ca ea il iubeste pe Viorel Lis. Fostul primar general al Capitalei s-a baricadat in casa dupa ce Oana Lis a vrut sa ii vanda hainele. In cele din urma, Viorel Lis a reusit sa isi recupereze hainele.

- Zilele acestea, Oana Lis, sotia fostului edil al Capitalei, a marturisit ca nu a avut un job statornic. Aceasta i-a intrebat pe internauti ce joburi i se potrivesc. Raspunsurile au fost mai mult decat amuzante.

- Oana Lis a decis sa vanda costumele sotului ei, Viorel Lis. Ea spune ca sunt prea multe, nu le poarta si, astfel, locul lor este undeva la ... vanzare. Plus ca sotii Lis au nevoie de bani. Nevasta fostului primar al Capitalei spune ca acestea ar avea o valoare destul de mare, pentru ca Viorel al ei…

- Oana si Viorel Lis nu au o situatie financiara deloc buna. Oana Lis a marturisit ca ea si Viorel Lis se imprumuta pentru a trai, fostul primar al Capitalei precizand ca, in ciuda a ceea ce crede lumea, el nu are bani.

- Dupa ce a declarat ca vrea sa aiba un copil prin inseminare artificala, Oana Lis vrea sa fie si o studenta model, scrie spynews.ro. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, sotia lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, dat fiind faptul ca e bolnav,…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viata ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din Bucuresti, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Sotia lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea si le recomanda tuturor femeilor de varsta ei sa mai faca facultate. Vedeta a marturisit…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Viorel Lis s-a simțit rau in noaptea de Revelion. Oana a povestit in direct la tv prin ce a trecut in ultima perioada și a recunoscut ca este nevoita sa faca terapie. Oana Lis face terapie pentru a putea trece peste problemele pe care le are din cauza soțului ei. Fostul edil al Capitalei este bolnav,…

- Colac peste pupaza, cand toata lumea sarbatorește nașterea Mantuitorului, Oana Lis a primit o noua lovitura, scrie spynews.ro. In urma cu cateva zile, mașina de zeci de mii de euro a vedetei s-a defectat. Nefiind dispusa sa-și țina "bijuteria" in garaj in aceasta perioada a anului, blondina a decis…

- Luna trecuta, pe 13 noiembrie Viorel Lis (73 de ani) a fost supus unei operatii de colecist la Spitalul Floreasca. Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, din cauza unor complicatii. De cand a fost operat, fostul primar al Capitalei a slabit, insa, nu mai putin de 12 kilograme. Semn clar…

- Oana Lis a postat pe Facebook o fotografie in care apare crucea sotului ei, Viorel Lis, realizata in stilul Cimitirului Vesel de la Sapanta. Oana Lis este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, iar din acest motiv starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a degradat. „Viorel nu intelege ca…

- Oana Lis le-a aratat tuturor ce poarta cu ea in mașina. Este vorba de o cruce facuta pentru Viorel Lis, pe care este scris un epitaf naucitor. Oana Lis formeaza un cuplu de ani de zile cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei , care a avut mari probleme de sanatate in ultima vreme. Inainte de relația…

- Pe contul personal de socializare, Oana Lis a urcat o fotografie in care apare crucea sotului ei, Viorel Lis, realizata in stilul Cimitirului Vesel de la Sapanta. Sotia fostului primar al Capitalei este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, motiv pentru care barbatul nu este intr-o forma…

- Oana Lis este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, iar din acest motiv starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a degradat. "Viorel nu intelege ca de la cruce este o energie negativa la noi in casa. E normal ca am fost speriata cand a fost internat. Ma ingrijoreaza ca a slabit…