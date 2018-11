Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Negoița, fosta soție a lui Ionuț Negoița, patronul lui Dinamo, a participat la emisiunea Chefi la Cuțite, difuzata de Antena 1. Fosta soție a finanțatorului dinamovist a gatit o ciocolata raw vegana și i-a cucerit pe cei 3 chefi, care i-au dat imediat 3 cuțite și au trimis-o in etapa urmatoare…

- Emilia, fostE concurentE la "MireasE pentru fiul meu", a venit sE-i impresioneze pe juratii de la "Chefi la Cutite", dar s-a lEsat cu dezvEluiri xocante. Fosta concurentE a venit insotitE de bErbatul pe care l-a cunoscut in show-ul matrimonial. Ea a inceput sE gEteascE in emisiune, iar acum a venit…

- Camila Martian, un instructor de zumba originar din Brazilia, care iși desfașoara activitatea in Cluj-Napoca, a dat proba gatitului la „Chefi la cuțite”, povestind cum a ajuns in Romania.

- Un sucevean care s-a inscris in competitia culinara a show-ului de televiziune „Chefi la cutite" a facut senzatie la cea de-a treia editie a sezonului sase, uimindu-i atat pe cei trei chefi – Scarlatescu, Bontea si Dumitrescu, cat si pe invitatul special, actorul de comedie Romica ...

- O noua șansa, a șasea la numar, pentru Robert Candoi Savu la "Chefi la cuțite"! Dupa ce și-a incercat norocul in repetate randuri, cu diverse preparate, tanarul pare sa-l fi gasit pe cel perfect.

- CHEFI LA CUTITE 2018: Apariție unica in platou, cea mai in varsta concurenta din show va pregati pentru jurați savarine, dar in ciuda faptului ca acest desert este preferatul lui chef Bontea, Elena se va asigura ca apariția sa in fața lui chef Scarlatescu va fi una memorabila. Tocmai din acest motiv,…

- Premiera celui de-al saselea sezon ”Chefi la cutite”, difuzata luni si marti seara, de la 20:00, pe Antena 1, va deschide arena competitiei pentru cei mai talentati concurenti, dar si pentru cei trei jurati. Daca pana in acest moment Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu se bucurau…