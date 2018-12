Stiri pe aceeasi tema

- Consumul excesiv de alcool nu le este deloc strain romanilor care, an de an, de sarbatori, aleg sa bea fara masura. Efectele pe care alcoolul in exces le are asupra organismului sunt insa unele devastatoare, iar specialiștii trag un semnal de alarma.Atat femeile, cat si barbatii, ar trebui…

- Noi probleme pentru autobuzele pentru care Primaria Bucureștiului platește 100 de milioane de euro. Zeci de calatori au fost evacuați dintr-un autobuz, dupa ce instalația de incalzire s-a stricat, iar autobuzul a fost inundat de apa clocotita. Un alt autobuz Otokar s-a oprit pur si simplu in mijlocul…

- Retelele de socializare au devenit, pentru interlopii ieseni, mijlocul perfect pentru a arunca amenintari si injurii • Un apropiat al clanului Corduneanu a facut un live prin care i-a “desfiintat” pe rivali • Astfel, barbatul s-a filmat in timp ce jignea si explica mersurile din lumea interlopa, ridicand…

- Un polițist care a prins doi hoți in fapt s-a gandit ca ar fi bine sa le aplice o pedeapsa in mijlocul strazii, ca sa se lamureasca toata lumea cu ce se ocupa cei doi, a informat pulse.ng . Scena incredibila a avut loc intr-un oraș din Nigeria. Un polițist a prins doi hoți care s-au facut stapani pe…

- In cursul serii de vineri (9 noiembrie 2018), șoferii care s-au aflat in trafic pe Calea Victoriei (zona Micro 1) s-au intalnit cu un personaj ciudat, care se plimba nestingherit pe mijlocul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un caz revoltator a avut loc in municipiul Sighetu Marmației, acolo unde un barbat care se afla sub influența bauturilor alcoolice a cazut și s-a ranit, iar medicii de pe Ambulanța au refuzat sa-i acorde ingrijiri medicale și sa-l duca la spital.

- Caini vagabonzi, gunoaie și fecale, toate pe strada 11 Iunie din Alba Iulia. Indignarea locuitorilor din zona referitoare la nesimțirea celor ce arunca gunoiul pe marginea strazii atinge cote maxime. ”Pur si simplu a descarcat mașina in mijlocul drumului”, ne-a declarat cititorul care a trimis pozele…

- Criticat de unii, admirat de altii, Serban Huidu este un om cu sentimente profunde. Din cand in cand, celebrul prezentator de televiziune nu ezita sa exprime public ceea ce simte, mai ales cand vine vorba de un suflet nevinovat.