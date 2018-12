Stiri pe aceeasi tema

- Soția fostului primar al Bucureștiului, Viorel Lis, a ajuns la spital, dupa cum a anunțat in mediul online. Oana Lis și-a inceput ziua de miercuri cu drumuri la spitale. Partenera de viața a fostului edil al Capitalei, Viorel Lis, a fost cea care le-a spus fanilor sai de pe internet ca a ajuns la spital.…

- Viorel Lis a avut foarte multe probleme de sanatate in ultimul timp, iar Oana Lis, soția lui, a fost de-a dreptul tulburata de acest lucru. Mai mult, blondina a povestit ca s-a gandit și la sinucidere, atunci cand a vazut ca problemele de sanatate ale soțului sau nu se mai termina, iar oamenii o critica…

- Oana Roman a postat pe contul de socializare, o fotografie in care apare pe patul de spital, cu o branula in mana, in timp ce i se administreaza o perfuzie. Din cauza oboselii, organismul vedetei a cedat. „Cand oboseala iși spune cuvantul trebuie sa ne tratam! Analize și tratament!”, a scris Oana Roman,…

- Oana Lis a ajuns de urgența la spital! Viorel Lis este foarte ingrijorat pentru starea de sanatate a soției lui. Blondina nu mai poate merge dupa ce a primit un diagnostic crunt de la medici. Oana Lis este imobilizata la pat! Vedeta nu se mai poate deplasa, in urma unui incident. Viorel, soțul vedetei,…

- Ion Iliescu a ajuns de urgenta la spital.Vezi care este starea de sanatate a fostului presedinte al Romaniei Ion Iliescu a ajuns, marti, la Spitalul Elias, din cauza unor probleme de sanatate. Ion Iliescu a fost dus la Spitalul Elias, unde a fost insotit de soția sa, Nina Iliescu. Fostul lider al PSD…

- Fostul președinte, Ion Iliescu a ajuns marți dimineața de urgența la spital, fiind insoțit de soția sa, Nina Iliescu. Conform informațiilor transmise de Romania TV, Iliescu a acuzat probleme cu tensiunea și a fost supus unor invenstigații amanunțite de catre medicii de la Spitalul Elias din...

- Ion Iliescu a fost dus la Spitalul Elias, unde a fost insotit de sotia sa, Nina Iliescu. Fostul lider al PSD a acuzat probleme cu tensiune, anunta Romania TV. In varsta de 86 de ani, Ion Iliescu a primit asigurari ca nu e nimic grav, dupa ce a fost consultat de medici.Fostul presedinte al Romaniei a…

- Oana Lis a postat un mesaj pe contul de socializare, care i-a pus pe ganduri pe fanii acesteia. Totul vine dupa ce au aparut zvonuri ca starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a agravat. Oana Lis trece printr-o perioada grea, dupa ce starea e sanatate a soțului ei s-a agravat. Fostul edil al Capitalei…