Oana lanseaza piesa “El Amor” “El Amor” este ultima lansare a Oanei, piesa cu care picteaza dragostea pe ritmuri latino. Oana, nascuta si crescuta in Romania, s-a mutat in Spania de la varsta de 13 ani. La scurt timp dupa terminarea liceului, ea a fost descoperita de un agent de casting si a primit rolul unui model intr-un clip muzical. In acelasi an, Oana a inceput sa faca parte din emisiuni precum “Combate”, “Atrevidos” and “Soy el Mejor VIP”, emisiuni cu care artista a strans un following de 1 milion de oameni din Ecuador si America Latina. Artista a decis ulterior sa se concentreze pe cariera muzicala in detrimentul celei… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

