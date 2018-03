Stiri pe aceeasi tema

- Oana Gianina Bulai, fost consilier al presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, trmis în judecata pentru trafic de influența, a fost numita în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al

- Prin intermediul unei interpelari, deputatul PNL Florin Roman i-a adresat premierului Viorica Dancila cateva intrebari referitoare la componența Comitetului interministerial dedicat Centenarului Marii Uniri și a organizarii acestui important eveniment: ”- Este oare firesc ca in acest comitet sa nu fie…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul...

- Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial. Conform deciziei, el va avea atributii in domeniul energiei. Pe de alta parte, Viorica Dancila…

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, scrie Hotnews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului si numit consilier onorific, potrivit unor decizii ale premierului Viorica Dancila publicate marti in Monitorul Oficial.

- Standardele politice intr-un stat democratic nu mai permit mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului, dupa condamnarea acestuia in prima instanta la opt ani de inchisoare, considera senatorul Traian Basescu, presedintele PMP. "Dragnea,…

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, conform unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial. Tags: …

- Darius Valcov, consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, a fost condamnat astazi la 8 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert…

- Darius Valcov, fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat, joi, de instanta suprema, la opt ani de inchisoare. Judecatorii au dispus si confiscarea a 6, 2 milioane de lei. Decizia judecatorilor nu este definitiva.

- In Monitorul Oficial au fost publicata decizia de numire in functia de secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii a lui Puiu Lucian Georgescu. Documentul este semnat de prim ministrul Viorica Dancila.Acesta a ocupat functia de ministru al Cercetarii si Inovarii in guvernul condus de Mihai…

- Tudor-Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Citește și: Kovesi, facuta knock out! Ce plan de PR va aplica…

- Anca-Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului, scrie Digi24.

- Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului si daca acesta respecta criteriile de integritate, Tudose s-a aratat initial mirat de acest lucru: "In ce calitate? Este consilier oficial?".…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care general locotenent cu trei stele Petrica Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului. Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila. Reamintim ca general locotenent…

- Printre primele decizii pe care le-a luat Viorica Dancila de la instalarea sa la Palatul Victoria se numara si cea de numire a fostului ministrul al Finantelor din Guvernul Ponta, despre care se stie ca a lucrat la programul de guvernare al PSD si ALDE, in postura de consilier de stat. Concret, Darius…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh va fi numita în functia de secretar general al guvernului, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mâna dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa. Sevil Shhaideh lucreaza în…

- Seful Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, i-a transmis lui Gheorghe Stefan, in ianuarie 2017, "sa stea linistit" pentru ca PSD urmeaza sa dea o ordonanta privind gratierea unor pedepse, in urma careia va iesi din inchisoare, potrivit motivarii deciziei Tribunalului Bacau de respingere a arestarii…

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.