- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME), cu rolul de a proteja Uniunea Europeana (UE) de o eventuala criza economica si financiara, potrivit unui comunicat…

- Bitdefender si Politia Romana anunta ca au dezvoltat un nou soft gratuit, realizat pentru a contracara cel mai raspandit virus informatic din lume, GandCrab. Pana in prezent, GandCrab a facut peste 1 milion de victime in intreaga lume, iar instrumentele de decriptare pentru versiunile anterioare…

- Grupul de lucru pentru Agenda 2030 de la nivelul Consiliului UE a avut la Bruxelles prima intalnire din 2019, reuniunea fiind coordonata de reprezentantii Romaniei, fiind prezidata de Csilla Lorincz, sef de birou in cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, care a expus reprezentantilor…

- Aplicația de orientare in trafic Waze ar putea sa nu mai permita raportarea filtrelor de poliție. Folosita pe scara larga și in Romania pentru reducerea timpului petrecut in ambuteiaje prin obținerea rapida a unor rute alternative, aplicația mobila este apreciata și pentru posibilitatea oricarui user…

- Vineri, 18 ianuarie 2019, la Zlatna a avut loc sub egida „Uniți pentru Munții Apuseni” evenimentul care a marcat oficial constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Moții, Țara Piatra”. La intalnirea prezidata de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel au participat 60 de primari…

- In contextul deținerii de catre Romania a mandatului Președinției Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019, Agenția Naționala a Funcționarilor Publici (ANFP) gestioneaza activitați specifice in cadrul unor grupuri de lucru formale și informale, printre care și organizarea unui…

- Consiliul Judetean Bacau va organiza reuniunea Grupului de lucru din cadrul retelei Europene pentru Administratie Publica – European Union Public Administration Network (EUPAN). Evenimentul este prilejuit de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania. Ministerul Dezvoltarii…

- „Asumarea de catre Romania a președinției Grupului de Lucru NATO pentru protecția mediului poate capata o dimensiune proactiva prin inființarea unui Centru de Excelența pentru protecția mediului”, spune ministrul Apararii Nationale, satmareanul Gabriel Les. Iata mesajul acestuia: „Ministerul Apararii…