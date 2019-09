Stiri pe aceeasi tema

- Bazat pe un sondaj, jurnalistul Radu Tudor a lansat, public, un scenariu politic conform caruia actualul premier Viorica Dancila se afla pe locul doi in cursa pentru alegerile prezidențiale. Prezent in studioul Antena 3 la emisiunea „Punctul de intalnire”, Radu Tudor a dezvaluit rezultatele unui spectacular…

- „Te sufoci de neputința și de furie. (...) Vedem in tot felul de filme cum, cand cineva suna undeva, este interceptat. Niște profesioniști il țin la telefon 20 de secunde ca sa fie localizat punctual. Exista instrumente, exista aparatura, exista tehnologie pentru așa ceva. Faptul ca ea nu funcționeaza…

- Radu Tudor a prezentat luni, la ”Punctul de intalnire” de la Antena 3, un sondaj foarte interesant realizat de cei de la CURS, prin care romanii și-au exprimat opțiunea cu privire la modul cum ar vota daca...

- Radu Tudor a prezentat un sondaj la „Punctul de intalnire” de la Antena 3 privind candidații pe care ii vor romanii la Primaria Municipiului București. „Daca alegerile locale ar avea loc duminica...

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca Patrick Shanahan, seful interimar al Pentagonului, nu mai doreste sa continue in fruntea departamentului american al Apararii. "In urma cu un an, fostul secretar american al Apararii s-a retras din functie si a demisionat, aducand acuzatii grave la adresa…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat la ”Punctul de Intalnire”, emisiunea lui Radu Tudor de la Antena 3, de ce nu crede ca, așa cum este organizat acum, PSD-ul ar putea caștiga prezidențialele. ”Pe mine m-a ingrijorat ca partidul a ințeles ca poate caștiga alegeri exact ca pe vremea…

- "Jocul prezidential se complica. USR este pe un trend ascendent, simte ca poate depasi PNL. Isi doresc sa propuna la președinție un nume care sa rupa piata si sa il bata pe Klaus Iohannis. Din aceasta perspectiva, eu spun ca se complica pentru ca sunt inca forțe care il sustin pe Klaus Iohannis.…

- O dovada este și intalnirea dintre Dan Barna, USR, și Victor Pinta, Pro Romania, la Bruxelles, devoalata intr-o fotografie aratata de Antena 3. Invitat in emisiunea lui Radu Tudor, ”Punctul de Intalnire”, de miercuri, Paul Stanescu a fost solicitat sa explice cat de puternica este coaliția in fața…