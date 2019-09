Oana Cuzino: cele mai frecvente greșeli pe care le facem în timpul sportului Cel puțin 30 de minute de mișcare in fiecare zi – așa suna recomandarea pe care o auzim frecvent și majoritatea dintre noi am ințeles de mult ca sportul este esențial pentru un stilde viața sanatos. Dar suntem siguri ca procedam corect? Dr Oana Cuzino ne explica unde greșim cand facem sport. Corpul uman este construit pentru a se mișca zilnic, pentru mers și stat in picioare, fiindca stramoșii noștri nu aveau obiceiul de a sta jos, pe scaun sau in mașina, 90% din timp, așa cum se intampla in zilele noastre. Astazi privim sportul ca pe o modalitate de a pierde in greutate și a ne tonifia musculatura,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

