Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat duminica, la Digi 24, ca Romania si Bulgaria, cel mai probabil, vor intra in spatiul Schengen in acelasi timp. "Romania si Bulgaria suntem frati siamezi, daca imi permiteti (...) Am intrat impreuna in Uniunea Europeana, impreuna am primit Mecanismul…

- Cotidianul francez Le Monde a publicat un editorial pe aceasta tema, în care îsi manifesta îngrijorarea fata de "derivele antieuropene de la Bucuresti" si fata de "atmosfera generala de neîncredere si atacurile asupra legii". "Guvernul de la…

- A trecut un an de doliu pentru familia si pentru tara noastra. Dupa Regina Ana, Regele Mihai a plecat la cele vesnice, lasand tristete si un mare gol in sufletele noastre. Dar parintii mei au trait fiecare zi a vietii lor convinsi ca pentru tara noastra exista un «maine». Mama mea spunea adesea:…

- Comisia EuropeanAƒ a prezentat la Bruxelles cel de-al doilea Raport privind Mecanismul de suspendare a regimului de vize cu Uniunea EuropeanAƒ. Republica Moldova este pusAƒ A®n faE›a mai multor condiE›ii dacAƒ nu vrea sAƒ fie scoasAƒ din programul regimului liberalizat de vize.

- Republica Moldova a hotarat sa-si consolideze transparenta sistemului bancar, in urma scandalului ”disparitiei” unui miliard de dolari, care a aruncat aceasta fosta republica sovietica saracadin Europa de Est in haos, declara saptamana trecuta pentru Reuters Cioclea.”Candidatura lui Armasu…

- [caption id="attachment_23668" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol: www.romaniacurata.ro[/caption] Republica Moldova aloca cei mai puțini bani pentru sanatate din Europa. Afirmația ii apaține lui Veaceslav Ionița, expert pe probleme economice. Raportat la Produsul Intern Brut (PIB), cheltuielile…

- In timpul unei dezbateri pe tema Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, Maria Gabriela Zoana, cea care a ajuns in Parlamentul European pe locul eliberat de Viorica Dancila cand a preluat funcția de prim-ministru al Romaniei, a ținut sa precizeze (și sa sublinieze) ca Moldova se invecineaza cu Rusia.…

- Romania este, probabil, una dintre cele mai vaduvite economii din Europa si chiar din lume in ceea ce priveste forta de munca, iar 20% din forta de munca valida din Romania locuieste in strainatate, a afirmat, joi, Cristian Nacu, senior country oficer pentru Romania si Republica Moldova al International…