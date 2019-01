Stiri pe aceeasi tema

- Peste 35.000 de oua contaminate cu Fipronil de la ferma avicola din Draganești Vlașca, județul Teleorman, au fost distribuite catre o societate din județul Olt. Societatea respectiva a restras, dupa controale, din comerț 6.000 de oua, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, vineri,…

- Societatea de Neuropatie Diabetica sugereaza necesitatea unui astfel de program, dat fiind ca mai mult de jumatate de pacienții cu diabet sufera de aceasta complicație, iar mulți nu au cunoștința de acest fapt. Membrii Societații de Neuropatie Diabetica din Romania – Neurodiab au lansat un nou apel…

- Societatea romano-sovietica „Sovrom Kvartit“ sau „Sovromura” a fost infiintata la inceputul anilor 1950, cu scopul de sprijinire a programului nuclear militar sovietic. Acesta avea ca scop sa faca prospectii de uraniu in Apuseni, operatiunile incepand in primii ani de la instalarea regimului stalinist…

- "In ceea ce priveste tranzactiile potentiale la care ne gandim, avem in derulare discutii cu investitorii pentru a vinde participatiile sau parti din participatiile de la Hidroelectrica si Salrom. Dupa cum stiti, in cazul Hidroelectrica, am inceput un proces de evaluare a interesului posibililor…

- Facultatea de Stiinte Sociale a Universitatii din Craiova in parteneriat cu Muzeul Olteniei Craiova si Societatea de Stiinte Istorice din Romania organizeaza, cu prilejul Centenarului, in perioada 12-14 noiembrie 2018, Conferinta Nationala intitulata Unirea romanilor: deziderat si finalitate. Deschiderea…

- Campina a fost multa vreme poate cel mai atractiv centru petrolier romanesc, iar țițeiul de aici a stat nu doar la baza dezvoltarii zonei, ci și la baza unor premiere naționale: la Campina a aparut prima schela petroliera din țara (1890), prima linie electrica de inalta tensiune (11.000 volți, anul…

