OANA BADEA A AVUT UN CONCEDIU FRUMOS! Exact cum PSD-isii isi tin consfatuirile in zone de larga atractie turistica(munte, mare, podgorii renumite) si primarita din Aiud agasit o modalitate de a-si petrece concediul “in folosul comunitatii” intr-o frumoasa statiune.Iata cum se lauda pe Facebook:” Schimburi de experiența intre tineri ca urmare a vizitei in Megara Așa cum știți, am raspuns invitației municipalitații din Megara, localitate infrațita cu municipiul Aiud inca din anul 2003, de a participa la cel mai importat eveniment anual al comunitații grecești, Megarianland, ajuns la ediția a XI-a. Anul trecut am primit vizita consilierului… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

