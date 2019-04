Oana Badarau, PELI Partners: De la recursul in interesul legii la demolarea constructiei

Stiri pe aceeasi tema

- Solutia legislativa care exclude atacarea cu recurs in casatie a deciziilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca instanta de apel, pronuntate anterior datei de 24 octombrie 2016 si pentru care nu a fost epuizat termenul legal este neconstitutionala, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat luni, pentru HotNews.ro, ca doctorii i-au recomandat președintelui PSD operația însa acesta a refuzat. Potrivit secretarului general al PSD, Dragnea a fost diagnosticat de medici cu dubla hernie de disc și i s-a recomandat operația. Reamintim…

- Marti, 11 martie, incepand cu ora 12.00, consilierii judeteni se vor intalni in cadrul unei sedinte extraordinare ce va avea pe ordinea de zi un numar de opt proiecte de hotarare. Printre acestea se numara proiectele care vizeaza participarea Judetului Maramures la evenimentul „Celebrarea Zilei Europei…

- Ieri a fost publicat, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I numarul 172 din 4 martie, Decretul numarul 136 "privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne". Dupa care, in actul normativ la care facem referire, se arata ca, "in temeiul prevederilor…

- Ieri, la sedinta de indata a Consiliului Local al Municipiului Constanta, pe ordinea suplimentara de zi a fost inclus si proiectul de hotarare privind achizitia serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru punerea in executare a hotararii nr. 32 07.02.2019, pronuntata de Inalta…

- CCR a anunțat miercuri o decizie surpriza cu privire la sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, Inalta Curte de Casatie si Justitie, PNL, PMP si USR privind modificarile aduse Codului penal si Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

- Prin modificarile legislative referitoare la abuzul in serviciu, statul pierde parghiile necesare pedepsirii corespunzatoare a acestei infractiuni, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis,…