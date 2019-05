Oamnenii Sistemului : Augustin Lazar si Kovesi doi Procurori Sefi de risu’-plinsu’ ! Foarte trist…

Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au respins cererile de intervenție a unei asociații și doua persoane fizice care au solicitat sa fie parți in procesul dintre fostul Procuror General, Augustin Lazar și Ministerul Justiției. De asemenea prin avocatul care il reprezinta, Augustin Lazar a inregistrat…

- Gabriela Cretu, senatoare PSD de Vaslui, a avut o iesire nervoasa uluitoare in fata reporterilor emisiunii ”Romania te iubesc”, de la ProTV, in momentul in care a fost intrebata despre initiativele legislative avute in Parlament menite sa-i ajute pe oamenii din judetul care i-au acordat votul.

- "Referendumul este folosit ca un instrument pe care presedintele doreste sa il foloseasca pentru a intra in competitia politica. Sa fure startul, cum se spune, pentru alegerile prezidentiale de la toamna", a spus Tariceanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi. El si-a motivat absenta…

- Laura Codruta Kovesi, Procuror General al Romaniei, l-a scos de sub urmarire penala pe Ion Iliescu in Dosarul Revolutia. Se intimpla acum vreo 10 ani ! Ieri, Augustin Lazar, actualul Procuror General, fost tortionar comunist, l-a pus sub urmarire penala pe Ion Iliescu in Dosarul Revolutia ! Deci acum…

- Jurnalistul Radu Tudor considera ca procurorul general a anunțat trimiterea in judecata a Dosarului Revoluției pentru a abate atenția de la scandalul privitor la faptele sale ca procuror in perioada comunista. Radu Tudor susține ca acest scandal va influența jocul politic, pentru ca PSD va marja…

- Ministerul Public, poziție de ultima ora privind modificarile din justiție, pe care Guvernul Dancila vrea sa le faca prin OUG. Poziția M.P vine dupa ce ieri prim - vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, avertiza guvernul sa nu emita OUG prin care inalți oficiali sa scape de acuzații…

- Adrian Stoian, 28 de ani, a debutat in fotbal acum 10 ani, la AS Roma, apoi a bifat mai multe echipe din Serie A si Serie B, precum Pescara, AS Bari, Chievo si Genoa, inainte de a aajunge la Crotone, unde a stat in ultimele patru sezoane. Multa lume s-a mirat cum de a acceptat sa vina in Liga…

- Intr-un comunicat de presa Partidul Ecologist Roman acuza situația din justuiție acuzand toți actorii de pe scena politica de incalcarea prevederilor constituționale„Este incredibil la ce nivel a ajuns justiția din Romania! De la președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea, Tariceanu și pana…