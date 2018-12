Oamenii sunt îndemnați să cumpere produse alimentare doar din spaţii autorizate Pentru ca produsele alimentare cumparate pentru masa de sarbatoare sa nu prezinte pericol pentru sanatate, oamenilor li se recomanda sa le procure numai din unitati sau spatii autorizate sanitar-veterinar. Aceasta inseamna ca, atat carnea, cat si alte produse de origine animala sau non-animala au fost supuse controlului sanitar-veterinar si nu constituie un pericol pentru sanatatea publica, transmite IPN. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

