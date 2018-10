Stiri pe aceeasi tema

- Arad. Vorbim despre fenomenul oamenilor strazii care fac mizerie peste tot pe unde stau. Un fenomen cunoscut de toți aradenii, un fenomen care pare sa nu poata fi stavilit sub nicio forma. Dar sa revenim la terenul din fața bazinului de la Polivalenta, teren cumparat recent de un afacerist aradean.…

- Polițiștii germani au acționat, la ordinul autoritațior, la inlaturarea a zeci de activiști care au ales o forma inedita sa protesteze impotriva extragerii carbunelui in padurea din Hambach, ceea ce ar insemna, spun ei, o defrișare de vegetație de sute de hectare. Extinderea minei de carbune in acea…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Neamt a decis sa sustina in continuare actuala conducere a partidului, pe Liviu Dragnea si Guvernul PSD-ALDE. De asemenea, PSD Neamt condamna modul in care semnatarii scrisorii au ales sa-si exprime nemultumirile.

- Polițiștii locali din Satu Mare acționeaza zilnic impotriva celor care confunda parcurile cu locuri de dormit. Oamenii strazii sunt indemnați sa mearga la Adapostul Primariei Satu Mare, unde primesc, pe langa un pat și hrana. Dar, din pacate, marea majoritate refuza! Astfel, oamenii strazii se culca…

- Cerșetorii revin in centrul Timișoarei, dar in numar mult mai mic. Polițiștii locali au ridicat, in ultimele zile, cateva zeci din tot orașul. Constatarea lor? Oamenii strazii au cam „migrat” spre periferie. In iunie, primarul Nicolae Robu spunea ca boschetarii au disparut din „zona de loisir” a orașului.…

- Polițiștii din Oradea au gasit-o pe Abigail Bordas, adolescenta de 13 ani care și-a injunghiat bunica. Fata disparuse in urma cu o saptamana, imediat dupa ce a comis fapta. Oamenii legii au anunțat vineri dimineața (17 august) ca au gasit-o pe minora. Bunica fetei, o femeie de 65 de ani, a fost internata…

- Un barbat din Neamț a fost gasit de polițiști mort, la o saptamana dupa ce a decedat. Concubina a spus ca a ținut decesul secret pentru ca i-a fost frica sa anunțe Poliția. Oamenii legii au intocmit un dosar de moarte suspecta. Decesul barbatului din Negrești, Neamț, a fost anunțat de o persoana care…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a sustinut ca in tara sa este "toleranta zero" pentru antisemitism, adaugand ca guvernul sau va coopera cu Israelul in lupta impotriva fenomenului, joi, in timpul unei intalniri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza dpa. "Suntem gata sa cooperam…