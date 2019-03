Oamenii nu apar întâmplător în vieţile noastre. Pe unii îi întâlnim în cele mai ciudate locuri, în cele mai neaşteptate momente. In viata intalnim fel si fel de oameni. Pe unii in cele mai ciudate locuri, in cele mai neasteptate momente. De unii depindem sufleteste si atunci cand ii pierdem incercam sa-i inlocuim, dar nu reusim niciodata. Oamenii nu pot fi inlocuiti pentru ca fiecare persoana este diferita, unica. Unii ne lipsesc abia atunci cand ii pierdem. Intalnim oameni care ne dezamagesc, care trec peste noi ca si cum nici n-am fi existat, care ne dau la o parte cand nu mai au nevoie de noi. Intalnim si oameni frumosi, buni, de la care avem ce invata, oameni cu valori, cu demnitate, oameni care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

