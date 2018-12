Oamenii lui Zuckerman sunt deja la Bucuresti!

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea, tocmai vremea i-a jucat o festa prezentatorului meteo si actorului Florin Busuioc. Dupa un spectacol la Craiova, Busu a nimerit in jungla sistemului sanitar din ”teritoriu”, neputand fi transportat la Bucuresti. L-au salvat doi medici tineri. Unul chemat de acasa, care, la randul lui, l-a chemat…

- “Nu m-aș fi așteptat ca lupta anticorupție sa fie slabita, așa cum s-a intamplat recent, ca independența justiției sa fie amenințata, ca va exista un risc și mai mare ca selectarea procurorilor sa fie din nou politizata. E ceva ce nu aș fi prezis in urma cu trei ani. Fara indoiala, ca ambasador american,…

- Peste 100 de persoane protesteaza, joi seara, la Cluj-Napoca fața de decizia lui Tudorel Toader de a-l revoca din funcție pe procurorul șef al Parchetului General, Augustin Lazar, și i-au cantat acestuia „La mulți ani” de ziua sa de naștere, informeaza Mediafax.Participanții la protest s-au…

- Un barbat de 37 ani, din municipiul Bucuresti, care a condus o motocicleta, pe care se mai afla o pasagera de 21 ani, pe DN 73A, dinspre Predeal spre Rasnov, a intrat in coliziune cu un autoturism care efectuase viraj stanga iesind din curtea unui imobil pe drumul national. „Din accident a rezultat…

- Primele nereguli au fost semnalate la aproximativ o ora de la momentul programat pentru deschiderea secțiilor de vot. In sectorul 3 din București, au fost cazuri de președinți ai birourilor electorale care nu au preluat materialele necesare votarii sau care, pur și simplu, nu s-au

- Chef Nicolai Tand gatește pentru oamenii strazii. Impreuna cu Asociatia Șansa Ta, celebrul bucatar ofera o porție de mancare persoanelor defavorizate. Acțiunea va avea loc joi, de la ora 18, in Gara de Nord iar cei care vor beneficia de o porție calda sunt oamenii fara adapost și persoanele provenind…

- Oamenii legii au audiat si retinut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 25 de ani, considerat a fi principalul suspect in cazul tentativei de jaf reclamate la sucursala unei banci aflate pe raza sectorului 2. Suspectul – prins seara trecuta – locuieste in Bucuresti si urmeaza sa fie prezentat Parchetului…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii a transmis un mesaj adresat participantilor la Summitul de la Bucuresti, gazduit, luni si marti, de Cotroceni, inclusiv multumiri presedintelui Iohannis pentru organizarea acestui eveniment. Noua sefi de stat, presedintele Comisiei Europene, dar si Secretarul…