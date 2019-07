Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial de luni s-a publicat eliberarea din funcție a unei piese grele din Guvern.Judecatoarea Sofia Mariana Moț a fost a eliberata la cerere, de premierul Viorica Dancila, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției. Mariana Moț vine din județul Olt, este mama…

- Fostul vicepremier Paul Stanescu a sustinut, vineri, 21 iunie 2019, o conferinta de presa la Slatina, alaturi de presedintele executiv al PSD Olt, prezentand rezultatele discutiilor purtate cu reprezentantii organizatiilor locale din Olt.

- Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, s-a prezentat, vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a-si sustine contestatia fata de controlul judiciar dispus de DIICOT in dosarul in care este acuzat de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook…

- 'Astazi am semnat contractul cadru ce include asfaltarile care vor avea loc in municipiul Slatina in urmatorii 4 ani. Incepand cu luna iulie, Slatina va deveni un santier si anuntam populatia ca vom da startul asfaltarilor cu strazile Elena Fantaneanu - Textilistului, Islazului, Spicului, Boiangiului,…

- Judecatorul Ion Popa a fost numit miercuri de premierul Viorica Dancila secretar de stat in Ministerul Justiției, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Ion Popa a mai fost promovat in Ministerul Justiției in 2002 de Rodica Stanoiu. In 2014, Ion Popa a avut o ieșire dura la adresa magistraților…

- Doi dintre apropiații fostului ministru al Justiției au fost lasați fara atribuții, de catre actualul ministru, Ana Birchall. Este vorba de Nicolae Popa, secretar de stat din octombrie 2018 si Sebastian Costea, consilier personal al lui Tudorel Toader.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, ca Tribunalul Dolj sa rejudece dosarul „Tatutu“, in care au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT mai multi inculpati, printre care se numara politisti din cadrul IPJ Olt, angajați ...

- Șeful comisiei speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a spus marți, in prezența la lucrarile comisiei a ministrului Justiției, Tudorel Toader, ca este o „greșeala” faptul ca se afla in sala ministrul, ca el nu l-a invitat pe acesta și a vrut sa-i dea cuvantul doar doua minute pe tema…