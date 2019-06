Oamenii lui Iohannis, Scutaru si Motreanu, achitati definitiv

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL Buzau si fost consilier prezidential, George Scutaru, si fostul deputat PNL Dan Motreanu au fost achitati in dosarul in care au fost judecati pentru spalare de bani, fiind acuzati ca au primit 170.000 de euro, respectiv 250.000 de euro pentru finantarea campaniilor electorale…

- Fostul consilier prezidențial, George Scutaru, și fostul secretar general al PNL, Dan Motreanu, au fost achitați definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul in care erau judecați pentru spalare de bani.

- Inalta Curte a decis, luni, achitarea definitiva a lui George Scutaru, fost președinte al PNL Buzau și fost consilier prezidențial, și a fostului deputat PNL Dan Motreanu, actual europarlamentar, in dosarul spalarilor de bani din campaniile electorale din 2008. Aceeași decizie fusese data și in faza…

- Un procuror de la DNA a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat liberal Dan Motreanu si a fostului consilier prezidential George Scutaru la inchisoare cu executare in dosarul in care au fost achitati in prima instanta pentru spalare de bani.…

- Un procuror de la DNA a solicitat luni, 13 mai, judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat liberal Dan Motreanu si a fostului consilier prezidential George Scutaru la inchisoare cu executare in dosarul in care au fost achitati in prima instanta pentru spalare…

- Un procuror de la DNA a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat liberal Dan Motreanu si a fostului consilier prezidential George Scutaru la inchisoare cu executare in dosarul in care au fost achitati in prima instanta pentru spalare de bani.…

- Un procuror de la DNA a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat liberal Dan Motreanu si a fostului consilier prezidential George Scutaru la inchisoare cu executare in dosarul in care au fost achitati in prima instanta pentru spalare de bani.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se discute, luni, un nou termen al apelului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, anunța agerpres.ro. Tariceanu a transmis prin avocat ca nu doreste sa fie…