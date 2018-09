Stiri pe aceeasi tema

- Ministeru Agriculturii vrea sa despagubeasca fermierii din Romania cu o suma record de bani.Ministerul Agriculturii vrea sa instituie o schema de ajutor de stat de 80 milioane euro pentru compensarea pagubelor cauzate de pesta porcina africana in gospodariile populatiei, potrivit unui proiect…

- Da, ați auzit bine: oamenii noi cu care Cioloș și Barna vor sa schimbe Romania suntem chiar noi. Nu va mai ascundeți dupa deget, nu mai ridicați din umeri, spunand ca va e sila sa faceți politica, scuzandu-va ca nu va pricepeți la așa ceva. Aveți oare impresia ca babuinii, talharii și ticaloșii care…

- Este și cazul stațiunii Costinești, unde mii de turiști se inghesuie pe plaja și in apa. Pentru ei, sa gaseasca un loc unde sa iși puna prosopul este pur și simplu o loterie. Aceștia se plang și ca nu gasesc coșuri de gunoi, iar toalete sunt foarte puține in zona și trebuie sa stea foarte […] The post…

- Potrivit acestora, aceasta modificare ar corespunde realitații unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața interna și internaționala, noteaza ECONOMICA.NET. Propunerea vine in contextul in care ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, afirma recent ca salariul minim ar trebui sa…

- Compania neozeelandeza care a atras atentia presei internationale la inceputul anului dupa ce a anuntat ca va testa saptamana de lucru de patru zile declara experimentul de doua luni un succes si ia in considerare permanentizarea programului scurt. Conform rezultatelor anuntate recent de Perpetual…

- ING va deveni, din toamna, prima banca din Romania care nu va mai folosi ghișeele clasice pentru incasare sau eliberarea de numerar. Practic, toate casieriile vor fii desființate dupa ce și cea de la teatrul Metropolis, din București, iși va incheia activitatea, undeva in lunile septembrie sau octombrie.…

