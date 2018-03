Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania au fost raportate 45 de decese cauzate de rujeola, transmite Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste imbolnavirile, acestea se apropie de pragul de 12.000. Decesele au fost inregistrate in judetele Timiș (9), Arad (6), Dolj (7),…

- Antreprenorii debutanti au infiintat din 2011 pana la finalul lunii februarie 2018 44.613 firme de tip SRL-D, 2011 fiind anul in care s-a lansat pe piata locala acest tip de afacere ca urmare a unui program national de finantare a start-up-urilor. In acelasi timp, numarul societatilor nou-in­fiintate…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul IPJ Timiș, impreuna cu polițiștii municipiului Lugoj, au efectuat, miercuri dimineața, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Langa Judecatoria Lugoj, sapte perchezitii domiciliare in județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin.…

- Un sofer a vrut ieri sa treaca de politistii de frontiera cu un permis de conducere fals, insa incercarea sa nu a avut sorti de izbanda. In jurul orei 13.30, un barbat de 26 de ani s-a prezentat la vama Cenad din Timis, unde calatoria i-a fost intrerupta de oamenii legii, care au depistat ilegalitatea.…

- Un incident s-a petrecut in urma cu puțin, in plin centru al orașului, chiar in fața cladirii Primariei Timișoara. Un barbat a alunecat și a cazut pe trotuarul necurațat, in apropierea intrarii in instituție. La fața locului a fost solicitata o ambulanța SMURD, care l-a preluat și l-a transportat la…

- In jur de 700 de elevi din județ au adeverințe medicale care ii scutesc de orele de sport, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Covasna. Cu toții știm ca sedentarismul distruge sanatatea, afecteaza creșterea și dezvoltarea organismului, avand efecte negative inclusiv la nivel cognitiv…

- Accident grav seara trecuta pe autostrada, in apropiere de Remetea Mare. O șoferița a pierdut controlul volanului și a intrat in parapeți. O alta mașina care venea din spate a intrat frontal in primul autoturism, iar la scurt timp și a treia mașina a intrat in celelalte doua. ”ISU Timis a fost solicitat,…

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie.Citeste si: Ministrul Sanatatii transeaza SCANDALUL din Sanatate.…

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- Misiune speciala, joi, pentru mai multi politisti buzoieni. Oamenii legii au lasat dosarele si cercetarile de-o parte pentru cateva ore si s-au intrecut in cadrul unui concurs culinar. Au gatit preparate de post, dar si din peste, care au ajuns, in final, la un camin de batrani din judetul Buzau. Politistii…

- Acțiunea s-a desfașurat in perioada 9-11 martie pe toate drumurile din județ dar și in localitați. Oamenii legii i-au cautat pe șoferii care nu respecta legea și urca bauți sau drogați la volan. „Astfel, politistii au constatat 8 infracțiuni și au aplicat 658 sanctiuni contraventionale pentru…

- Evenimentul organizat la Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” din Huși a cuprins recitarea de catre elevi a poeziilor proprii, momente muzicale, precum și o istorie a marțișorului și a zilei de 8 Martie. Cele mai frumoase desene și marțișoare hand-made realizate de elevi au fost premiate. Diplome au primit…

- Acțiunile polițiștilor de la Rutiera au inceput luni și s-au incheiat vineri dimineața. Numai in noaptea de joi spre vineri oamenii legii au intocmit doua dosare penale unor șoferi prinși ca au incalcat legea. Primul dintre ei a fost depistat la Satchinez. Are 47 de ani și in momentul…

- Oamenii legii au descins, miercuri dimineața, in mai multe locuințe de pe raza județelor Timiș și Arad, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup ... The post Rețea europeana de traficanți, destructurata de autoritațile din Romania și Germania appeared first on Renasterea banateana .

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori, parinți și alți susținatori ai unitaților de invațamant pot…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane fara…

- Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți de droguri in urma unor percheziții in efectuate pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj. Oamenii legii au ridicat 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. Polițiștii au descins miercuri la 13 adrese din municipiile…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1608 solicitari, dintre care 889 urgente de cod rosu si galben, iar 28 de persoane care isi duc viata pe strada au fost transportate la adaposturi sau chiar la spital, acestea din urma suferind grav din cauza gerului, explica…

- Onlineul domina deja vanzarile de IT&C, electronice si electrocasnice, prin care si-a facut intrarea, a luat o buna parte din vanzarile de fashion si alimentare, in timp ce pe piata auto este la inceput. Insa, in anii care vor urma vor aduce o crestere exponentiala pe masura ce marii jucatori precum…

- Circa 3.000 de persoane protestau duminica seara in fața Guvernului cerand demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader. Oamenii au ieșit in strada in ciuda vremii geroase. Se scandeaza „Hoții! Hoții!”, „Tudorel, demisia!”, „PSD, ciuma roșie!” și „Nu vrem sa fim o nație de hoți!”, potrivit HotNews.ro.…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat "Codruta, nu uita,…

- Un elev din Arad a intrat cu pistolul in școala. S-a intamplat, luni, la Colegiul ”Mihai Viteazul” din localitatea Ineu, unde polițiștii și jandarmii au fost mobilizați sa intervina. Adolescentul de 16 ani, care avea asupra sa un pistol de tip airsoft, a fost descoperit intr-un restaurant din apropierea…

- Zeci de persoane s-au strans, duminica seara, in fata sediului Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a protesta, nemultumiti de evenimentele din ultima perioada din justitie. Oamenii au cerut demisia Laurei Codruta Kovesi, procurorul-sef al institutiei. Protestatarii scandeaza „Sufragerista!”…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Emil Boc tot mai vrea tenis international al Cluj. "E nevoie de implicarea mediului de afaceri" Emil Boc a reiterat ca doreste organizarea la Cluj a unui turneu international de tenis. Articolul acesta este din ciclul „discutii la Realitatea FM". Pentru ca deocamdata doar aici s-a ajuns…

- Vasluiul și Teleormanul au cel mai mare șomaj din țara, dar firmele de recrutare au renunțat sa mai caute muncitori acolo. Motivul? Oamenii prefera sa stea pe ajutor social! Cei mai puțini șomeri sunt in Ilfov și Timiș.

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii,…

- Elevii si prescolarii incep astazi cursurile semestrului al doilea, dupa o saptamana de vacanta. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, urmatoarea vacanta, cea de primavara este programata in perioada 31 martie 10 aprilie, in timp ce vacanta de vara va fi intre 16 iunie si…

- Marcel Chelaru, primarul independent al comunei botosanene Suharau, este interesat sa dezvolte infrastructura scolara, pentru ca, spune el, numai asa poate creste gradul de civilizatie al oamenilor si se poate dezvolta economia zonei.

- Pana nu demult, judetul Galati era printre primele trei din tara in topul ratei somajului. Potrivit datelor oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la sfarsitul anului 2017, Galatiul ocupa locul al saselea in topul judetelor cu somaj ridicat, cu o rata a somajului de 7,8%.La…

- Un polițișt din Caraș Severin a fost descoperit drogat la volan. Acesta are 23 de ani și lucreaza la Secția Transporturi Feroviare Oțelu Roșu. Polițiștii rutieri din Timiș, au oprit, seara trecuta, in trafic, pentru un control de rutina un șofer, pe strada Bucegi din Lugoj.…

- Polițiștii rutieri din Timiș, care faceau un control de rutina, in trafic, aseara, au avut parte de o surpriza. Oamenii legii au tras pe dreapta pentru verificari, in Lugoj, un șofer de 23 de ani, descoperind ca acesta era polițist, scrie lugojinfo.ro. Tanarul a fost supus de colegii sai de la Biroul…

- Cei care pica proba practica pentru obtinerea permisului sunt nevoiti sp astepte trei luni pentru a sustine din nou "orasul". Politistii sunt acuzati ca au ridicat foarte mult stacheta, astfel ca procentul de promovabilitate este dezastruos, adica unul din doi candidati pica examenul. Din acest motiv,…

- Noua români au fost descoperiți de poliția britanica sechestrați într-o locuința din Plymstock. Oamenii legii au fost alertați de vecini. Investigațiile sunt în desfașurare, iar anchetatorii cred ca în acest caz ar fi vorba despre niște traficanți de persoane,…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au distribuit, marți, centrului maternal "Casa noastra", din satul Podgoria, jud. Prahova, mai multe pachete cu alimente de baza, dulciuri, haine, produse de igiena personala și pampers. In prezent, in centru maternal locuiesc 3 mame, 7 copii minori…

- Ministrul Muncii a fost rugat sa detalieze afirmatia facuta anterior de ministrul propus pentru Educatie, potrivit caruia exista posibilitatea de a se aplica deduceri pentru parintii care isi trimit copiii la scoala. "Asa este, este in programul de guvernare. Este vorba de impozitul pe gospodarie despre…

- Peste 40.000 de persoane au parasit deja zona din cauza fumului și cenușei. In tot acest timp, cantitați impresionante de lava au inceput sa se scurga din conul vulcanului. Oamenii de știința au emis un avertisment cu privire la pericolul unei erupții puternice, iar autoritațile le-au cerut cetațenilor…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- LEU Iti vei distruge viata sentimentala lasandu-ti mandria si incapatanarea sa zburde. Indiferent cat de buna esti la suflet si generoasa, vei intampina probleme in a face compromisuri in relatia de cuplu. Incerci sa controlezi totul, chiar daca acest lucru nu a functionat niciodata…

- Se ascut cutitele inainte de sedinta cruciala a social-democratilor. Cum era de asteptat, inaintea ciocnirilor de astazi au aparut si mai multe scenarii care s-ar putea derula dupa discutiile din cadrul CEX: unele vorbeau despre o impacare intre tabere, in timp ce altele speculau o retragere a sprijinului…

- Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat "secretarele sau soferii din primarii, care beneficiaza de salarii stabilite discretionar", considerand ca "este de-a dreptul revoltator cum au reusit alesii sa ajunga la salarii de zece ori mai mari decat ale profesorilor…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- Oamenii legii au deschis dosare penale pe numele mai multor persoane care au taiat zeci de copaci din paduri situate in judetul Galati, ridicand in vederea confiscarii atat lemnele furate, cat si atelajele folosite la transportul acestora.

- Accident grav la Novaci, sat Sitestin, in acest moment. ISU Gorj transmite ca exista persoane blocate. Revenim cu detalii. Articolul ACUM: ALT ACCIDENT GRAV in Gorj! Persoane blocate apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții in raioanele Glodeni și Falești, in urma carora au fost reținute șase persoane cu varsta cuprinsa intre 21 și respectiv 30 de ani. Aceștia și comercializau droguri in zona de nord a țarii.

- Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit in absenta deciziilor salvatoare. Sociologii sunt ingrijorati pentru ca zonele mai putin dezvoltate se depopuleaza rapid, scrie gazetaromaneasca.com. „Oamenii nu au locuri de munca si incearca sa migreze…

- Tudor Carstoiu, tanar activist civic, specialist in marketing, in cadrul unui interviu acordat DC News, a discutat despre acest subiect. El a zis ca nu se poate vorbi despre un lideri, in mod oficial, ci de mai mulți mini lideri. Totuși, el l-a dat exemplu pe Cristian Mihai Dide, unul dintre…