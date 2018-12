Imbunatațirea igienei, deficiența de vitamina D ar putea fi posibilele explicații pentru care din ce in mai mulți copii sunt alergici la unele alimente comune. Totodata, potrivit unei noi teorii, expunerea la alimentele care ar putea declanșa alergii in perioada ințarcarii ar putea genera anticorpii necesari pentru a evita reacțiile alergice, relateaza BBC . De asemenea, in intreaga lume, copiii sunt mult mai predispuși sa dezvolte alergii la mancare decat adulții.