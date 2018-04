Oamenii de ştiinţă speră să salveze de la extincţie rinocerii albi nordici utilizând fertilizarea in vitro Kenya a demarat un proiect care vizeaza insemnarea si monitorizarea populatiei sale de rinoceri, in incercarea de a salva aceasta specie amenintata cu disparitia. Proiectul vine la doar cateva saptamani dupa ce ultimul mascul de rinocer alb nordic din lume a murit in Kenya, lasand in urma sa doar doua femele din aceasta subspecie. Oamenii de stiinta spera inca sa salveze de la extinctie rinocerii albi nordici, utilizand fertilizarea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- La scurt timp dupa ce au aflat ca in apropierea locuintelor lor vor rasari mai multe blocuri turn, iesenii din zona strazii Tudor Neculai s-au revoltat impotriva proiectului imobiliar de amploare • Oamenii au sarit cu acuze la adresa dezvoltatorului imobiliar care urmareste ridicarea a nu mai putin…

- Oamenii de stiinta gasesc dovezi ca ar putea sa vindece „tulburari ale stilului de viata”, precum diabetul, Alzheimer si chiar dureri articulare. Anul trecut, oamenii de stiinta au descoperit ca... Source

- La nivel global, utilizarea antibioticelor a crescut enorm in ultimul deceniu, ceea ce reprezinta o dependenta ingrijoratoare, spun specialistii, potrivit Quartz, preluata de Mediafax. Din 2000 pana in 2015, au fost vandute cu 65% mai multe antibiotice la nivel global, potrivit cercetatorilor de la…

- De la inceputurile timpului, omul a fost preocupat de cateva intrebari mari despre existența sa, iar una din ele, devenita din ce in ce mai clara, pe masura ce am evoluat, a fost legata de viața extraterestra. Eforturile NASA s-au concentrat pe gasirea și, respectiv, contactarea vieții extraterestre…

- Plante modificate genetic sa reziste fara apa, aceasta e soluția cu care vin cercetatorii, in contextul in care seceta generata de incalzirea globala a inceput deja sa afecteze culturile agricole de pe intregul glob. O echipa de cercetatori de la Universitatea din Illinois a constatat ca o simpla modificare…

- Deși se spune ca nu este bine sa consumi o cantitate mare de cafea, oamenii de știința au alta parere. Conform oamenilor de știința, persoanele care aleg sa consume trei cești de cafea pe zi au risc mai mic de a se confrunta cu afecțiuni cardiovasculare. Ba mai mult, se pare ca ar putea preveni infarcul,…

- Un studiu recent realizat la Universitatea Alberta din Canada, arata ca un pahar de vin roșu este la fel de benefic pentru sanatate ca și o ora petrecuta in sala de forța.Acest fapt se datoreaza resveratrolului ce se conține in vinul roșu.

- In mod normal substanta misterioasa, a carei natura nu este cunoscuta dar care exercita o puternica influenta gravitationala, domina galaxiile, inclusiv cea in care se afla sistemul nostru solar, Calea Lactee. Pana acum s-a crezut ca substanta este esentiala pentru formarea galaxiilor. Se…

- Un grup de cercetatori susține ca are un plan eficient de a combate incalzirea globala: aruncarea de sare in atmosfera planetei. Mai mulți oameni de știința au sugerat ca sarea, avand proprietați de reflexie, poate crea o perdea de protecție, respingand razele solare, fapt care ar putea contribui…

- Aproape 100 de exoplanete - planete care orbiteaza in jurul unor stele aflate in afara Sistemului Solar - au fost descoperite de curand de oamenii de stiinta din Danemarca cu ajutorul datelor transmise de telescopul spatial Kepler., informeaza Press Association. Kepler, care se apropie cu pasi vertiginosi…

- Primaria Capitalei va oferi ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta CGMB. Banii se vor acorda sub forma de vouchere in trei transe doar in baza scrisorii medicale, transmite News.ro . Proiectul…

- Savantii de la La Jolla Institute For Allergy and Immunology au venit cu noi concluzii dupa ce studiile facute de ei au aratat ca o dieta bogata in grasimi si colesterol duce la epuizarea celulelor imunitare care au rolul de a proteja arterele. De aici pana la problemele vasculare nu mai este decat…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Un proiect demarat in anul 2009 prin care ar fi trebuit sa se restaureze monumentul istoric Palatul Mavrocordat din municipiul Vaslui, unde a functionat ani la rand Palatul Copiilor, s-a transformat intr-un fiasco. In locul salvarii si restaurarii, pentru care s-au alocat sume uriase, Palatul a ajuns…

- Savantii au dat publicitatii o teorie incredibila. Se pare ca bunica pe linie materna joaca un rol important in viata copilului. Ea nu doar ii transmite cunostintele, experienta necesara, dar ii si daruieste dragoste, caldura si grija. Legatura este insa mult mai profunda, savantii au remarcat faptul…

- Este parerea profesorului Konstantin Korotkov, de la Universitatea Naționala de Cercetare din Rusia, care atrage atenția ca deși par niște mumii obișnuite, ele nu sunt umane pentru ca au și o forma distincta a corpului, iar viecare mana și picior e prevazut cu cate trei degete, scrie click.ro. Nimic…

- In urma celui mai amplu studiu desfasurat pana acum, care a analizat baza genetica a inteligentei, cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh si de la Universitatea Harvard au descoperit sute de gene noi care influenteaza capacitatea creierului. Studii anterioare au sugerat ca un procent…

- Un șofer a fost prins de aparatul radar conducand cu 180 km/h pe un drum național din Tulcea, primind o amenda de 4.785 de lei, pe langa suspendarea permisului. Un barbat din județul Tulcea a fost amendat, luni, cu 4.785 de lei dupa ce a fost prins conducand cu 180 de kilometri pe ora pe DN 22, in apropierea…

- Oamenii de știința nu știu sigur daca smartphone-urile și aplicațiile care vin la pachet cu acestea ne distrug creierul, dar sunt destul de convinși ca ele creeaza dependența, incetinesc procesul de gandire și pot cauza depresie, se arata intr-un material publicat de Business Insider in cadrul…

- Un asteroid de dimensiunile unui autobuz se indreapta catre Pamant. A fost descoperit in urma cu 3 zile si cercetorii NASA estimeaza ca va trece la o distanta foarte mica de planeta noastra.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Oamenii de stiinta americani au depistat cel mai periculos obiect din bucatarie. Acesta este prosopul de bucatarie, pe care ne stergem de obicei în graba si care poate deveni o sursa de microbi, în special bacteria E.coli.

- Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre, scrie cocoon.ro. Ei au concluzionat ca exista o relatie directa intre accelerarea ritmului acesteia si perceptia omului conform careia timpul trece mai repede. Citeste si Un roman isi…

- De foarte mult timp, oamenii sint obsedati de obiecte stralucitoare, de la pantofi cu tinte, pina la recentul iPhone auriu. Acum , insa, oamenii de stiinta au abordat subiectul si cred ca pot explica fenomenul. Oamenii de stiinta care au analizat acest comportament prin intermediul a sase studii sugereaza…

- Exista un tarim izolat, necunoscut, care a fost lipsit atit de mult timp de lumina incit se presupune ca nu exista niciun organism care ar putea sa supraviețuiasca in acest mediu. Chiar așa sa fie? O echipa de oameni de știința condusa de British Antarctic Survey (BAS) lanseaza saptamina aceasta o expediție…

- Aproape 100 de exoplanete - planete care orbiteaza in jurul unor stele aflate in afara Sistemului Solar - au fost descoperite de curand de oamenii de stiinta din Danemarca, informeaza Press Association. Cercetatorii de la Institutul National al Spatiului, afiliat Universitatii Tehnice din Danemarca,…

- Ne-am obișnuit sa credem ca tumorile canceroase sunt o urmare a stilului de viața modern, a toxinelor care patrund in corpul nostru pe diferite cai. Cea mai noua descoperire a cercetatorilor arata ca boala a existat din cele mai vechi timpuri. In Africa de Sud s-a descoperit un os afectat de cancer…

- De la inceputul lunii ianuarie, o serie de seisme grave au zguduit lumea, iar specialiștii se tem ca urmeaza un cutremur monstruos in viitorul apropiat. Dupa un seism de 7,9 grade in Alaska, SUA, care a provocat alerta de tsunami, vulcanul Mayon din Filipine a erupt, iar mii de persoane din zona au…

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- Descoperirea aparține oamenilor de știința japonezi, care au facut experimentul chimic pe șoareci. In urma experimentului, a fost confirmat faptul ca substanța chimica din cartofii de la Mc Donald's are efect de regenerare a firului de par. Substanța care ar da de fapt acest efect de regenerare…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association joi. Cercetatorii…

- Nivelul de rezistenta la antibiotice in cazurile de infectii cu Escherichia coli (E. coli) la copii este ridicat si se manifesta contra multor medicamente prescrise in mod obisnuit, reactie ce poate determina ineficienta acestora, au avertizat oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati vineri de…

- Proiectul de ordonanța de urgența al Ministerului Mediului, aflat în dezbatere publica, prevede ca, pe lânga prețul produsului, clientul sa plateasca în plus 2 lei pentru ambalaj. Acești bani reprezinta „garanția de reciclare” și vor fi recuperați doar atunci…

- O balena ucigasa din Franta a devenit prima din specia sa care poate imita vorbirea umana. Wikie, o balena in virsta de 16 ani din parcul marin Atibes, a invatat sa spuna ,,hello'', ''bye bye'' si ''Amy''. De asemenea, conform Business Insider, mamiferul poate numara pina la trei. Balena a creat aceste…

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian conform News.ro . Pentru zeci de ani, oamenii de stiinta de pe intreaga planeta au incercat sa creeze teste…

- Proiectul "Oamenii din spatele functiilor" este un proiect care se adreseaza in primul rand cetatenilor Municipiului Campia Turzii care vor avea ocazia de-a lungul saptamanilor care urmeaza sa cunoasca oamenii aflati in spatele functiilor de conducere din administratia locala. Read More...

- Homo sapiens a aparut in Africa, cele mai vechi fosile avand circa 300.000 de ani. Un moment hotarator a fost cel in care specia noastra s-a aventurat in afara Africii ceea ce a dus la popularea colturilor indepartate ale globului.

- Mumiile a trei copii au fost descoperite in apropierea vulcanului argentinian Llullaillaco. Oamenii de stiinta au fost surprinsi cand au vazut cat de bine s-au pastrat corpurile, in special cel al fetei. Toate sunt vechi de 500 de ani. Dar seria de descoperiri interesante avea sa continue. Cea mai interesanta…

- Leii si gheparzii sunt mai rapizi si mai puternici decat prazile lor, dar zebrele si antilopele impala compenseaza printr-o tactica surprinzatoare: incetinesc si schimba brusc directia pentru a scapa de pradatorii lor, afirma cercetatorii, citati de AFP. Pentru ca o astfel de prada sa fuga din toate…

- Paleontologii au descoperit cea de a 11-a fosila de Archaeopteryx, osemintele vechi de 150 de milioane de ani fiind cele mai vechi atribuite acestui gen intermediar, relateaza vineri agentia de stiri UPI. Descoperirea - facuta publica in aceasta saptamana in publicatia PeerJ - i-ar putea…

- De la nasterea oii numite Dolly in 1996, oamenii de stiinta din intreaga lume au folosit aceeasi tehnica pentru a clona si alte animale precum pisici, caini, sobolani si vite. Primatele, totusi, nu au putut fi clonate - pana acum.

- O proteina bizara cu care mamiferele au fost infectate în urma cu milioane de ani joaca un rol esențial în funcționarea memoriei - este rezultatul unui studiu recent publicat în revista Cell.

- In timp ce unii adolescenti ridica din umeri la ideea de a-si da intalnire iar unii adulti amana sau renunta complet la casatorie, cei sceptici se intreaba daca acestora nu le lipseste cumva acea crestere a stimei de sine care vine din "a avea pe cineva".

- Acest tip de cutremur nu poate fi detectat de senzorii seismici traditionali si poate fi mult mai distructiv decat un seism produs in scoarta Pamantului. Seismologii anunta cutremure violente in anul 2018 Pana in prezent, se credea ca seismele au loc doar in jumatatea superioara a scoarței…

- Peste cinci sute de locuri de parcare din Focșani sunt blocate și nu pot fi inchiriate cetațenilor din municipiu din cauza votului politic din Consiliul Local. Proiectul de hotarare referitor la administrarea locurilor de parcare de catre societatea Parking SA a fost discutat de trei ori in ședințele…

- Pentru prima data, oamenii de știința au fost martorii unui eveniment bizar in dinamica fluidelor. Teoretic, el a fost prevazut, dar niciodata nu s-a putut demonstra. In ocean exista virtejuri numite eddy: invirtirea unui fluid și a curentului inversat, creat atunci cind fluidul se afla intr-un regim…