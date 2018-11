Oamenii de știință schimbă definiția kilogramului. Cum se vor măsura masele Dupa ani de zile in care au avut grija de un cilindru metalic prafuit, pastrat intr-un seif dintr-o locatie din Paris, oamenii de stiinta au decis sa schimbe etalonul unitatii de masura pentru masa - kilogramul, cu ceva mai stabil. La fel au procedat şi în cazul etalonului de măsură pentru distanţă - metrul, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Conform experţilor, această schimbare are menirea de a aduce etalonul de măsură pentru masă în pas cu realităţile lumii moderne. Etalonul de 1 kilogram a fost definit, începând… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

