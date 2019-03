Stiri pe aceeasi tema

- * Aproximativ 100 de persoane cu carti in limba maghiara in maini au protestat, marti, in fata Consulatului General al Ungariei din Cluj-Napoca, fata de intentia Guvernului de la Budapesta de a restructura Academia Maghiara de Stiinte. "Societatea maghiara a fost foarte deschisa in anii 90 si solidara…

- Guvernul ungar nu va primi delegatia parlamentara olandeza care viziteaza Budapesta pentru a investiga situatia statului de drept in aceasta tara, a declarat marti Tamas Menczer, secretar de stat pentru comunicare si reprezentare internationala, transmite MTI. Potrivit lui Menczer, Olanda nu este un…

- Mii de persoane au protestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, impotriva Guvernului condus de prim-ministrul Viktor Orban si a legii care modifica regimul orelor suplimentare, relateaza mediafax conform Reuters. Protestatarii au manifestat in centrul orasului Budapesta, in zona castelului medieval…

- O echipa de specialisti israelieni va cauta in sectorul ungar al Dunarii ramasite ale victimelor Holocaustului, cu permisiunea si asistenta Ungariei, astfel ca acestea sa poata fi ingropate conform traditiilor evreiesti, a afirmat luni la Budapesta un oficial israelian, transmite Reuters, potrivit…

- Ungaria trebuie sa restaureze bunele relații cu Ucraina și sa nu incerce sa blocheze cooperarea Kievului cu NATO, a declarat ambasadorul SUA la Budapesta, David Cornestein, citat de Reuters. „Daca Ucraina nu reușește, Ungaria va fi in prima linie a agresiunii rusești”, a declarat diplomatul american…