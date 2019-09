Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au descoperit un continent ascuns sub Africa și Europa. Acesta s-a nascut la randul sau din Gondwana, marele continent din care s-au format Africa, America de Sud, Australia și Antarctica. In urma cu 240 de milioane de ani, toate continentele cunoscute de noi astazi, erau unite și…

- Facebook sustine ca e tot mai aprope de realizarea proiectului prin care oamenii vor putea scrie doar cu puterea mintii, la care lucreaza cu partenerii de cercetare de la Universitatea California San Francisco (UCSF), scrie Business Insider. Proiectul, anuntat inca din 2017, vrea sa creeze o interfeta…

- O stea muribunda, aflata in constelatia Ursa Mica, prefateaza destinul Soarelui si ii ajuta pe oamenii de stiinta sa afle ce se va intampla cu acesta peste aproximativ 5 miliarde de ani cand se estimeaza ca va intra, de asemenea,

- Cea mai buna modalitate pentru a tine schimbarile climatice sub control este replantarea de copaci in zonele forestiere distruse care au o suprafata egala cu cea a Statelor Unite, au precizat joi oamenii de stiinta, aceasta fiind modalitatea prin care s-ar putea capta doua treimi din emisiile produse…

- Animalul a facut aceasta calatorie incredibila in doar 76 de zile - strabatand in medie circa 47 de kilometri pe zi - 'in cel mai rapid ritm de deplasare inregistrat vreodata la aceasta specie', potrivit cercetatorilor. Calatoria vulpii a fost urmarita de cercetatorii de la Institutul Polar…

- O vulpe polara a parcurs circa 3.507 de kilometri din Norvegia pana in Canada - lasandu-i pe oamenii de stiinta "fara cuvinte", informeaza Daily Mail, potrivit agerpres.ro.Animalul a facut aceasta calatorie incredibila in doar 76 de zile - strabatand in medie circa 47 de kilometri pe zi -…

- Sondele spatiale vor aștepta cometa in punctul Lagrange L2 dintre Soare și Pamant, situat la 1,5 milioane kilometri in ,,spatele” Pamantului vazut dinspre Soare. Acestea se vor indrepta spre cometa inca nedescoperita in momentul in care aceasta se va apropia de Pamant. Imaginea nu este la scara. Credit:…

- O echipa internationala de specialisti in stiinte comportamentale a ''pierdut'' 17.303 portofele cu diferite sume de bani, in spatii publice din 40 de tari, pentru a evalua onestitatea a mii de locuitori din 355 de orase, relateaza AFP, preluat de...