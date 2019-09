O noua specie de crocodil a fost identificata prin analizarea craniilor incluse in colectiile unor muzee din Statele Unite si Australia, relateaza miercuri Press Association.



Noua specie de crocodil, descrisa in jurnalul Copeja, a fost identificata dupa ce fosilele din muzee au fost comparate cu specimene vii de la un parc zoologic din Florida.



Denumita Crocodylus halli in onoarea lui Philip Hall, regretat om de stiinta care a initiat cercetarea trecutului genetic al crocodilului, specia provine din Papua Noua Guinee, situata la nord de Australia.



Cercetatorii…