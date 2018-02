Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit astazi, in localitatea Cobadin judetul Constanta , pentru a prelua doi copii care aveau nevoie de ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor transmise de purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, este…

- Peste Romania s-a abatut un ger cumplit, iar acest lucru ne face sa ne intrebam cat de mult va mai tine urgia. Nici autoritatile nu mai fac fata din cauza drumurilor inzapezite. O ambulanta a ramas blocata pe drum, cu doi copii, in Constanta.

- Cum erau iernile de altadata si cum au supravietuit romanii fara sa stie ca ii ameninta codul rosu de viscol și ger? Zapezile anilor 80, se pravaleau pe neașteptate peste romani. Iernile erau grele, in case era frig, iar drumurile erau incarcate de mormane de zapada. Nici urma de utilaje de deszapezire,…

- Defrișare ilegala de copaci la sfarșit de iarna. O padure din preajma satului Bratușeni din raionul Edineț ramane fara arbori din cauza unor oameni care fac afacere cu lemn. Aceștia profita de faptul ca in aceste locuri transportul nu are acces și zona nu este protejata.

- „S-a inceput de aseara sa se intervina. Unde nu s-a putut ajunge cu lama aseara se intervine acum și se impraștie material antiderapant. Din cate cunoaștem nu avem drumuri impracticabile sau blocate. E drept ca se circula in condiții de iarna, dar se circula. Nu am avut probleme deosebite”, ne-a spus…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- O crima oribila a avut loc duminica in jurul orei 13:30, in sectorul Telecentru al Chisinaului. Politistii au fost chemati de urgenta dupa ce un barbat s-a aruncat in gol de la etaj. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit in apartamentul de la etajul 7, cadavrul soției de 29 de ani cu…

- Cele doua companii care asigura deszapezirea au actionat cu 31 de utilaje si au folosit cateva de tone de material antiderapant. Brasovenii pot cere interventia companiilor, iar daca nu sunt multumiti de servicii pot face reclamatie la Primarie.

- Mai multe familii care locuiesc la mansarda blocurilor s-au trezit, in plina iarna, fara acoperis deasupra capului. Furtuna de luna trecuta le-a smuls tavanul, iar de atunci oamenii asteapta ca autoritatile sa repare blocurile despre care spun ca sunt facute de mantuiala. Aceeasi situatie este si la…

- Organismul are nevoie de un regim special pentru fiecare anotimp, sint de parere medicii nutritionisti. Temperatura exterioara a corpului uman este scazuta iarna, cind zilele sint scurte, iar noptile lungi. In plus, faptul ca in aceasta perioada activitatea fizica in aer liber este minima si trecerea…

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- SAMBATA MORȚILOR. Sambata, 10 februarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. MOȘII DE IARNA 2018. Exista pomenirea mortilor, pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarsitul existentei omului, scrie crestinortodox.ro. SAMBATA MORȚILOR. In aceasta zi obiceiul…

- Politistii din cadrul Sectiei Rurale 12 Daneti aveau informatii ca in zona, mai multe persoane se ocupa cu furtul de lemne. Oamenii legii au efctuat 5 perchezitii in comunele doljene Apele Vii si Celaru la locuintele unor persoane suspectate de furt de lemne.

- Sunt super cunoscuți in toata lumea datorita carierei lor in lumea filmului, a muzicii, modelingului, pentru statutul de Prime Doamne sau chiar datorita apartenenței la o familei regala și, cu toate ca dețin averi colosale și ar putea avea totul la picioare, aceste personalitați prefera sa duca un trai…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt legate, in acest moment, de realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor. "Obiectivul principal, in acest moment, pentru mine, este legat…

- Videle. Un oraș aproape pustiu, dar care a dat Romaniei trei miniștri și un premier. Numirea Vioricai Vasilica Dancila in funcția de prim-ministru a tulburat liniștea micului oraș din Teleorman. Ziua votului de investitura a noului cabinet nu a trecut neobservata in randul localnicilor. Departe de discursurile …

- Noul ministrul al Sanatații, Sorina Pintea, este sigura ca iși va duce mandatul la bun sfarșit pentru ca a lucrat la programul de guvernare, iar acolo sunt foarte multe chestiuni in care crede și, totodata, are susținere politica. ”Va dura acest mandat pentru ca eu am lucrat la programul de guvernare.…

- O mama s-a dovedit a fi asemenea unui monstru prin comportamentul de care a dat dovada fața de copii sai. Aceasta avea trei copii adoptați pe care i-a ținut fara sa le dea de mâncare pâna când fiica ei de 16 ani a murit în baie. Nicole Finn (43 de ani) și-a încuiat…

- Ozana Barabancea vorbeste pentru prima data despre operatia de micsorare a stomacului in urma careia a slabit spectaculos 40 de kilograme! Invitata in platoul emisiunii Sinteza Zilei, vedeta nu a ascuns deloc urmarile interventiei chirurgicale.

- Am ajuns atat de departe incat reușim sa cream mancaruri ce activeaza circuitul de placere viguros, astfel incat se anuleaza semnalele de sațietate și greutate corporala care ar preveni in mod normal supraconsumul. Acesta este unul dintre motivele pentru care numarul persoanelor obeze este tot mai…

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.

- Peste 3.000 pompieri cu 2.100 de utilaje grele sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din judetele unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, in contextul avertizarilor de cod portocaliu si cod galben de vant puternic si ninsori abundente care vizeaza…

- Indragitul prezentator a trecut recent printr-un moment neplacut, intrucat a fost internat in spital, acolo unde i-au fost puse perfuzii. Recent, Razvan Botezatu s-a fotografiat langa fiinta care ii alina orice durere.

- In plina iarna, ce-i drept cu temperaturi destul de ridicate pentru perioada in care ne aflam, a inflorit liliacul. Planta inflorita se afla in curtea unui gospodar din satul Trestia, comuna Dumitresti si se pare ca este un fenomen destul de ciudat, pentru ca in mod normal, acesta…

- Gigel Crudu “La aceasta ora, nu avem probleme, dar daca o ține așa inca 10-15 zile, ne vom confrunta cu tot felul de neplaceri”, declara Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Din fericire, meteorologii au anunțat racirea vremii. In timp ce in Occident oamenii se lupta cu o iarna extrema, noi ne bucuram…

- Nu puține au fost cazurile in care grupuri de turiști s-au ratacit pe traseele montane din judetul Buzau iar intervenția jandarmilor montani a fost salvatoare. Pentru a nu mai exista asemenea situații, jandarmii le ofera cateva sfaturi practice iubitorilor de natura care intenționeaza sa mearga in drumeție,…

- Oamenii legii de la Botoșani continua și dupa Craciun și Anul Nou sa lucreze intr-un ritm intens. Astfel, peste 100 de politisti vor fi in teren, suplimentar fața de dispozitivul curent, la acest sfarșit de saptamana.

- Prima echipa care se retrage din esalonul secund in aceasta iarna are mari șanse sa fie ASA Targu Mures. Situatia financiara ingrata in care se zbate gruparea de mai multa vreme pare sa fi adus momentul deloc asteptat legat de retragerea formatiei antrenate de Marius Popescu din campionatul Ligii a…

- Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat intr-un interviu pentru evenimentul zilei care sunt riscurile operatiei pentru micsorare a stomacului iar acestea sunt devastatoare. Medicul explica faptul ca atractia creierului pentru mancare ramane si dupa interventie, insa stomacul nu mai permite…

- La inceput de 2018, Politia Arges le-a "cantat" argesenilor un colin inedit. Oamenii legii i-au „sorcovit” cu toate masurile preventive pe care ar trebui sa le ia, ca sa aiba parte de un an lipsit de incidente.

- Consumul de ghimbir nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia zilnica, indiferent ca bem un ceai cu o feliuta de ghimbir sau ca punem praf de radacina de ghimbir in anumite mancaruri beneficiile le vei resimti imediat. Ghimbirul este considerat unul dintre cele mai eficiente remedii impotriva racelii.…

- Autorii antici au oferit detalii pretioase despre iernile cumplite din vremea stramosilor nostri si despre cum le faceau fata acestia. Iernile friguroase aduceau intunericul peste tinuturile stapanite de geti si transformau marea intr-o intindere de gheata.

- Am ajuns la finalul unui an complicat, complex, un an incarcat cu evenimente sociale, politice, culturale și sportive. A fost anul marcat de protestele #rezist, de decizii politice fara precedent și de dispariția unor personalitați marcante. Am plans și ne-am bucurat, am fost pesimiști sau optimiști…

- ​O echipa formata din 13 alpinisti polonezi incearca o premiera, propunandu-si sa atinga in sezonul de iarna al doilea cel mai inalt varf din lume, K2. Muntele a fost urcat de doar 300 de oameni, in timp ce pe Everest au ajuns peste 4.000, dar nimeni nu a reusit sa ajunga iarna in varf din cauza dificultatilor…

- Ghioceii, florile ce vestesc venirea primaverii, au inflorit in curtea unui localnic din comuna Jitia. Profesorul Sorin Pantelimon, caci el este gospodarul din sat unde vestitorii primaverii și-au deschis petalele, spune ca a observat ghioceii care au inceput sa infloreasca, desi…

- Iarna in Rusia este misterioasa, darnica in priveliști inedite, imbiindu-te la lungi plimbari, mai departe de forfota orașului, acolo unde aerul este transparent, cerul - inalt, zapada - imaculata, istoria - vie

- Am crescut cu concepția ca Sarbatorile de Iarna sunt unele dintre cele mai fericite momente ale anului, insa specialiștii spun ca nu este deloc așa. Pentru mulți oameni, mirajul feeric al Sarbatorilor constituie punctul de declanșare a episoadelor depresive. Tristețea apasatoare ii afecteaza in special…

- Politistii calaraseni au participat la serbarile de Craciun organizate in scolile din oras. Oamenii legii au adresat sfaturi utile pentru prevenirea victimizarii minorilor si a delicventei juvenile pe timpul vacantei de iarna.

- Adevarata iarna astronomica începe dupa solstițiu (sau dupa ziua cea mai scurta și noaptea cea mai lunga), dupa care fiecare zi se marește câte puțin, iar pâna la 1 ianuarie durata zilei-lumina va crește cu aproximativ opt minute. În vremurile de demult, solstițiul…

- Violeta Stoica Sarbatorile de Iarna inseamna pentru mulți dintre romani petreceri in familie, acasa sau in stațiunile montane, inclusiv in cele de pe Valea Prahovei. Puțini cunosc, insa, condițiile de dincolo de ușile inchise ale bucatariilor unor restaurante din locații aflate in stațiunile montane…

- Vremea va fi rece, mai ales dimineata si noaptea. In nord-vestul, nordul si centrul tarii, cerul va fi mai mult acoperit si va ninge slab, indeosebi spre seara si noaptea in Maramures, nordul Moldovei si pe arii restranse in Transilvania si la munte.

- Iarna ne protejam corpul de frig insa uitam ca cel mai mult are de suferit fața, care e expusa vantului și frigului. Tocmai de aceea, Estetiq Med Clinic iți vine in ajutor cu tratamente pe baza de acid hialuronic care hidrateaza in profunzime pielea. Iar acum, datorita Voucherelor valorice, poți face…

- Prima țara din lume care va oferi mancare și haine persoanelor fara adapost 24 de ore din 24 este Marea Britanie. O asociație de caritate britanica, Action Hunger, va alimenta acest ditribuitor de hrana și mancare pentru oamenii strazii. Toata hrana de care vor beneficia oamenii fara adapost va fi donata…

- - Cum va diferențiați pe o piața in care toata lumea vinde aproape aceleași servicii? Tal Lahav CEO SIXT New Kopel Group: Oamenii noștri sunt cei care creeaza diferența, in primul rand. Urmeaza apoi modul nostru diferit prin care abordam business-ul, clienții, produsele și serviciile pe care le oferim…

- Doi politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Adjud au fost amenintati cu moartea de hoti de lemne. S-a intamplat luni seara, intre Homocea si Ploscuteni, iar oamenii legii au fost nevoiti sa foloseasca armele din dotare pentru a-i calma pe hoți, suparati ca oamenii legii si-au “permis” sa le verifice…

- Alina Vidican este convinsa ca Sarbatorile de Iarna nu pot fi mai frumoase la Miami fața de cele petrecute in sanul familiei, la o masa pregatita de mama sa, bucurandu-se, alaturi de copiii ei, de toate bunatațurile tradiționale romanești. Nevestele lui Cristi Borcea, geloase pe Alina Vidican.…