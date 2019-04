Oamenii de la mitingul PSD, umiliți. ”Ca să zici așa ceva... mă scuzați, frizează cretinatatea” Mai mulți politicieni din partidele de opoziție au spus ca oamenii care au mers la mitingul PSD au fost platiți. ”Legat de mitingul de la Craiova nu am zis nimic, pentru ca, practic, ce sa zici? Un partid a facut un miting in debutul unei campanii electorale? Si? Nu e ceva normal? Dar sa zici ca oamenii aia, apartinind unui partid de mase, cu organizatii pina la nivel de comune sau de cartiere "ii obliga" pe oameni sa participe, ma scuzati, frizeaza cretinatatea. Cum au facut? I-au batut? Le-au pus pusca la timple? E atit de fumata prostia asta! Chiar mai crede cineva ca astfel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

