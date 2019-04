Oamenii de afaceri sunt nemultumiti, parlamentarii vasluieni, chemati la explicatii

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza o noua editie a expozitiei naționale amintite. Timp de patru zile, la Centrul Regional de Afaceri veti putea comanda mai multe piese de mobilier, direct din standuri, dar veți gasi si diferite oferte lansate de specialistii in amenajari…

- In perioada 28 – 31 martie 2019, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22 o noua editie a expozitiei naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare, sub genericul: UNIVERSUL CASEI TALE…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Banat” s-au aflat miercuri fata in fata cu cei ai firmelor din Timis, in cadrul celei mai noi intalniri organizate de Camera de Comert. Industrie si Agricultura Timis in seria celor cu institutiile deconcentrate. Lucian Mihoc, seful ISU Banat,…

- Aproape 300 de firme au confirmat deja participarea la seminarul care va fi organizat miercuri la Centrul Regional de Afaceri, de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Regionala a Finanțelor Publice Timișoara. De la ora 11 se vor discuta și se va raspunde la intrebarile…

- A doua tema importanta abordata la intalnirea oamenilor de afaceri cu ministrul muncii Marius Budai și intermediata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) a fost despre ordonanța care reglementeaza salariile din domeniul construcțiilor.

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta si Fundatia Scoala Romana de Afaceri a CCI ndash; fil.Constanta , in colaborare cu Asociatia Psihologilor si Psihopedagogilor Constanta, organizeaza, incepand cu 28 ianuarie 2019, cursul de perfectionare ldquo;CONSILIER ORIENTARE PRIVIND…

- Prin sondajul CCIR, oamenii de afaceri romani au posibilitatea de a-și exprima opțiunile urmand ca, ulterior, CCIR sa le faciliteze contactele externe de afaceri. Rezultatul consultarii efectuate de CCIR va fi comunicat și autoritaților, pentru ca și acestea sa vina in sprijinul mediului de afaceri…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș lucreaza in aceasta perioada la organizarea unei noi misiuni de afaceri in Rusia. In vederea unei mai bune cunoasteri a unor posibili parteneri de afaceri de pe piata rusa, CCIAT va realiza in perioada 27 iunie – 4 iulie 2019 o misiune economica multisectoriala…