Oamenii de afaceri se uita catre viitor. Unde se uita guvernantii?

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din 11 state europene ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, peste 1.400 de locuri de munca vacante pentru romanii care doresc o slujba in strainatate. Cele mai multe posturi vacante sunt in Germania.

- Majoritatea oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc, conform Barometrului mediului de afaceri romanesc, editia 2018, realizat de EY.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Un alt presedinte american a incercat sa ajute muribunda industrie a otelului din America cu suprataxe de import. Economia SUA nu s-a prabusit, iar producatorii de otel au reusit sa creeze mai multe locuri de munca. Insa, daca ar fi crezute mai multe analize, taxele de import au distrus…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- In fiecare seara de saptamana aceasta, in anumite cartiere din Iasi au fost pene de curent. Majoritatea au fost scurte si repetate, insa au fost semnalate si caderi care au tinut cateva ore. Atentia a fost atrasa initial de locuitorii din Canta, insa pe Facebook au aparut reclamatii si din alte zone.…

- Airbus reduce productia a doua modele de avioane, A380 superjumbo si avionul militar de transport A400M, pentru limitarea costurilor, masura care pune in pericol pana la 3.700 de locuri de munca in Europa, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada:…

- Daca vreti un loc de munca mai bine platit, atunci trebuie sa participati la Targul de Locuri de Munca ce va fi organizat la ITC, in perioada 15-16 martie. Peste 60 de companii vor oferi joburi in tara si in Europa.Targul de Locuri de Munca isi va deschide portile la ITC in data de 15 martie…

- Studentii Universitatii "Ștefan cel Mare" cunoscatori ai limbii germane, indiferent de nivel, au oportunitatea de a obtine un loc de munca in cadrul companiei germane Karls, care numara in prezent sute de angajati din Europa.Dominika Pacek, responsabila de recrutari, a subliniat faptul ...

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogamul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200 de lei…

- Dr. Subhash Kak, un profesor de inginerie a computerelor de la Universitatea din Oklahoma, avertizeaza ca inteligenta artificala si robotii vor provoca o „epidemie” de sinucideri pe planeta noastra. Asta deoarece majoritatea oamenilor vor ramane fara locuri de munca, dupa ce vor fi inlocuiti cu masini…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1.328 locuri de munca vacante. Iata lista acestora: Belgia – 24 locuri de munca: 10 ciontolitor tranșator carne, 1 cusator, 1 electrician de intreținere și reparații, 1 montator linie superioara cale ferata (reglor…

- Doi politisti au ajuns vedete pe internet dupa ce au oprit pe un drum national sa ajute doua femei care facusera pana la masina. Oamenii legii au oprit autospeciala si s au apropiat de masina stationata pe marginea drumului pentru a acorda ajutor soferitei. Gestul celor doi politisti a fost apreciat…

- Mai mulți consilieri locali bacauani se remarca printr-o activitate „supraomeneasca”. Conform declarațiilor de avere și interese, reușesc sa aiba in același timp mai multe locuri de munca. Și nu orice joburi, ci toți sunt directori la diverse... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Google a activat, incepand de joi, tehnologia de blocare a reclamelor intruzive in Google Chrome. Asa cum avertiza inca de anul trecut, Google a inceput din 15 februarie sa blocheze in propriul browser web reclamele considerate intruzive, scrie News.ro . Clasificarea reclamelor ca acceptabile sau intruzive…

- Oamenii s-au trezit ca au de achitat sume mult mai mari pentru contributiile sociale. Modul de calcul a fost schimbat prin ordonanta de urgenta. Culmea, ordonanța data pentru a rezolva problema angajatilor cu timp partial de lucru.

- In e-commerce, la fel ca in multe alte domenii, exista o serie de mituri aparute de-a lungul timpului. Multi antreprenori incepatori se sperie atat de tare de ele, incat sfarsesc prin a face niste greseli care fie le incetinesc dezvoltarea business-ului, fie ii costa scump timp si bani. Expertul…

- Oamenii au inceput sa renunte la Facebook. Conform unui raport, in luna ianuarie 2018 putini tineri s-au logat pe ea. Aproape 2 milioane de tineri nu vor mai accesa Facebook, conform firmei de cercetare de piata eMarketer. A

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile 158 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 115, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori in agricultura –…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Basescu, mesaj catre PSD, in scandalul scaderii salariilor: ”Daddy, n-ar fi mai bine sa-ti iei guvernul si in frunte cu Vasilica sa va retrageti la pescuit la Belina?”, a scris fostul președinte, pe Facebook, marți, in timp ce ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu prezenta clarificari privind aplicarea…

- Cele 290 de modificari aduse Codului fiscal în 2017 au lovit dur IMM-urile, unde au început concedierile masive. ”Riscul cel mai mare este cel al pierderii locurilor de munca. Am avut, de exemplu, masura cu plata integrala a contribuțiilor sociale…

- Anul 2018 va fi unul bun și rodnic pentru Republica Moldova. Noutațile principale sunt legate de economie, în special agricultura, dar și de politica. Ce schimbari ne așteapta în anul care a început deja, aflați din interviu. Noul an vine întotdeauna cu…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in aceasta perioada in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Un elev de gimnaziu din Constanța a trait momente traumatizante, acesta fiind batut cu bestialitate de trei femei, chiar în holul unitații de învațamânt. Întreg incidentul a fost filmat, iar imaginile au fost postate pe Facebook de mama baiatului agresat.În…

- Ministrul propus pentru Turism, Bogdan Trif a spus ca domeniul schiabil din tara poate face concurenta statiunilor consacrate din strainatate, astfel incat romanii pasionati de sporturile de iarna sa isi petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuie mai multi bani in Romania. "Avem…

- Povestea medicului Alina Buliarca, publicata pe Facebook, in virsta de 35 de ani, este incredibila in zilele de astazi. S-a trezit somera peste noapte si cu o remuneratie de numai 50 de RON pe luna, in ciuda studiilor si specializarii dupa terminarea facultatii. Pentru ca nu reușea sa…

- Cultul lui Nicolae Ceausescu – ”il comemoram pe cel mai mare roman din toate timpurile” – ramane viu, la aproape 30 de ani dupa ce a fost executat, in Romania, unde nostalgicii s-au recules vineri la mormantul fostului dictator comunist, la 100 de ani de la nasterea acestuia, scrie AFP, citat de News.ro.…

- Angajari în strainatate 2018. Sunt circa 700 de locuri de munca pentru români în Europa disponibile în reteaua Eures, cele mai multe, în Spania, Germania si Danemarca. Sunt aproape 700 de posturi vacante în reteaua Eures, cele mai multe fiind în…

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion,…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- PROTEST, 20 ianuarie 2018, Piața Universitații. ”Toate drumurile duc la Bucuresti. "Revolutia" generatiei noastre” este denumirea evenimentului ce strange protestatarii la București, de la ora 18:00. Mesajul Jandarmeriei pentru protestatari PROTEST, 20 ianuarie 2018, Piața Universitații.…

- Sute de ulmi din Padurea Cring, unde se afla cel mai mare parc al Buzaului, au fost taiați dupa ce au fost macinați de o ciuperca asiatica impotriva careia specialiștii nu au leac. Vestea proasta este ca taierile vor continua, vestea buna este ca boala nu afecteaza și alți copaci, in afara ulmilor.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Portugalia – 330 de locuri de munca: 300 culegator de zmeura, 30 culegator de zmeura, mure și afine; Spania – 164 ...

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 551 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Malta – 158 de ...

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- ”Echipa noastra se mareste - Adriana Stoian este noul director de comunicare al USR. Anul nou a venit cu oameni noi in echipa USR. Din luna ianuarie ni se va alatura Adriana Stoian, noul director de comunicare al partidului Uniunea Salvati Romania. Adriana Stoian are aproape 20 de ani de presa de…

- Am ajuns la finalul unui an complicat, complex, un an incarcat cu evenimente sociale, politice, culturale și sportive. A fost anul marcat de protestele #rezist, de decizii politice fara precedent și de dispariția unor personalitați marcante. Am plans și ne-am bucurat, am fost pesimiști sau optimiști…

- Nu mai putin de 80 de pasageri au ramas blocati vineri seara pe Aeroportul din Amsterdam. Pilotul cursei Tarom ii anuntase pe romani, cu putin timp inainte de decolare, ca avionul are probleme tehnice, iar plecarea se amana. Decolarea din Amsterdam ar fi urmat sa aiba loc in jurul orei locale…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

- Pana joi, 28 decembrie, in jur de 1.000 de persoane au anunțat pe Facebook ca se vor duce la protest, in timp ce aproape 8.000 au spus ca sunt interesate de acest eveniment. „Da, Carnaval: „Bucureștiul va zice NU!” Pe 1 ianuarie, ora 18, Piața Victoriei. Asta-i propunerea noastra, va…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…

- Angajații Carierei Lupoaia au consumat moderat alcool de Craciun. Minerii au redus consumația, știind ca a doua zi merg la munca, iar testarea cu aparatul etilotest nu ajunsese inca și in aceasta unitate miniera. Oamenii, precauți, și-au salvat astfel locurile de munca, deoarece fiola a fost…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 939 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de ANOFM, in Portugalia sunt disponibile 330 de locuri de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 939 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de ANOFM, in Portugalia sunt disponibile 330 de locuri de munca…

- Mai multi politisti au criticat, pe Facebook, clipul distribuit de ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu si de PSD Craiova, in care se arata ca se afirma ca „politia incompetenta“ poate condamna oameni nevinovati daca vrea sa gaseasca „un tap ispasitor“ si nu adevaratii faptuitori. Oamenii legii spun…