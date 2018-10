Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii, subliniind insa si inconvenientele pentru ambele parti ale unei iesiri din UE fara…

- Ofiterii de politie scotieni s-au deplasat in Europa de Est pentru a se asigura ca nu vor pierde sursele de informatii despre rutele drogurilor, traficul de persoane si crima organizata, dupa Brexit, potrivit Rador, care citeaza The Times . Ei au facut vizite in Slovacia, Romania si Polonia pentru a…

- Compania aeriana Ryanair va anula vineri 150 de zboruri din sase tari de pe teritoriul Europei, din cauza unei greve de 24 de ore a personalului aerian din Spania, Belgia, Portugalia, Olanda, Italia si Germania, relateaza BBC.

- Conform datelor inregistrate de Vola.ro și Revolut in perioada iunie - august 2018, numarul romanilor care aleg sa iși petreaca vacanța de vara in strainatate este in creștere de la an la an. Vola.ro, liderul pieței de rezervari bilete de avion online din Romania, a inregistrat vara aceasta peste 100.000…

- Daca in ceea ce priveste concedierile din fabrici si renuntarea la unele modele, Romania nu va fi afectata, reducerea numarului de parteneri va avea, cel mai probabuil, un impact si asupra afacerilor din tara noastra. In luna iulie a acestui an, directorul general Jim Hackett a anuntat ca Ford va aloca…

- Zeci de persoane au ajuns in spital din cauza meduzelor de pe o plaja din Germania. Autoritațile germane spun ca numarul celor raniți a ajuns la 90 și exista riscul sa creasca in continuare, scrie BBC News. Nouazeci de oameni de pe o singura plaja din Germania au primit ingrijiri medicale dupa ce au…

- Seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…