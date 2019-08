Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al agriculturii, Didier Guillaume, a calificat drept "total tâmpita" ideea ca SUA sa impuna taxe pentru vinurile franțuzești, dupa inițiativa Parisului de a taxa marile companii americane de tehnologie, idee exprimata recent de președintele american Donald Trump, relateaza…

- Cateva persoane s-au strans, luni dimineata, in fata Ministerului Afacerilor Interne. Oamenii au organizat un protest. Ei s-au asezat in fata Ministerului tinand in mana un banner pe care scrie "Ministerul Apararii Infractorilor". Ei au si afise cu pozele Alexandrei si ale Luizei, dar au adus si cateva…

- Sharon Stone a dezvaluit ca dupa accidentul cerebral suferit in 2001 a avut nevoie de sapte ani de recuperare si ca, in tot acel timp, Hollywood-ul a tratat-o "brutal de urat", potrivit The Guardian.

- Compania israeliana suspectata ca a produs un soft de spionaj care a vizat WhatsApp le-a transmis clientilor ca dispune de tehnologie care poate accesa datele personale de pe serverele companiilor Apple, Google, Facebook, Amazon si Microsoft, afirma surse citate de cotidianul Financial Times.Virusul…

- Salariile de mai jos sunt incasate de oamenii care intra in campul muncii pentru prima data. Dell Dell, companie americana care dezvolta, produce și comercializeaza computere personale și alte produse tehnologice, ofera angajaților sai un salariu mediu de 3.845 de euro.…

- ​​Cele mai valoroase 3 branduri din lume sunt din IT: Amazon (comerț online), Apple (gadgeturi și computere) și Google (internet și alte inovații IT). Topul BrandZ din 2019 al celor mai valoroase branduri listate la bursa a fost publicat marți de WPP și Kantar la Bursa de la New York...Citește mai…

- Google a facut 4.7 miliarde de dolari anul trecut din publicarea materialelor din presa, aproape cât totalul veniturilor intregii industrii de știri online, scrie The Guardian. Potrivit unui studiu realizat de News Media Alliance, între 16% și 40% din rezultatele cautarilor pe Google…

- Romania are un potential enorm pentru dezvoltarea de afaceri in domeniul energiei si exista aici un potential major de dezvoltare a eficientei energetice, a declarat, marti, in cadrul unui simpozion pe tema eficientei energetice in industrie, Sebastian Metz, director general Camera de Comert si Industrie…