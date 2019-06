Oamenii consumă cel puțin 50.000 de particule de plastic pe an O persoana obișnuita consuma cel puțin 50.000 de particule microplastice pe an și respira o cantitate similara, potrivit primului studiu pentru a estima ingestia umana a poluarii plastice, scrie The Guardian. Numarul adevarat este probabil de multe ori mai mare, deoarece doar un numar mic de alimente și bauturi au fost analizate pentru contaminarea din plastic. Oamenii de știința au raportat ca consumul multor ape imbuteliate a crescut drastic particulele consumate. Impactul asupra sanatații al ingerarii microplastice nu este cunoscut, dar ar putea elibera substanțe toxice. Unele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

